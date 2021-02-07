李秀恒：外資湧入中國　全球經濟重心加速東移

環球股市在拜登正式就任後美國總統後表現反覆，美股於1月27日創下近三個月來最大單日跌幅後，3大指數於翌日即大幅反彈，道指更急升逾300點；歐洲主要股市亦相若，走勢有如過山車。

歐美股市這種大上大落的現象，正正反映出在國內新冠肺炎疫情仍未受控，而且實體經濟無法正常運作的情況下，國際資金對投資歐美資本市場表現得十分小心，稍有風吹草動，便可能引發股市波動。反觀中國，因有效防疫及復工復產情況良好，疫後經濟發展前景較歐美更被國際投資者看好，因此吸引大量外資湧入，為資本市場及實體經濟帶來有力的支撐。

聯合國貿易和發展會議早前發布的《全球投資趨勢監測》報吿顯示，去年中國吸引的全球外商直接投資(FDI)金額，在新冠肺炎疫情全球大流行下仍錄得4%增長，達到1,630億美元(約1.27萬億港元)，首度超越美國，成為全球最大FDI流入的國家。

事實上，受全球疫情影響，環球多國的製造業及生產鏈都陷入半癱瘓狀態，油價、債市、匯市及貴金屬等傳統投資產品，對資金的吸引力亦大幅下降。例如，美國國債收益率在多輪「放水」救市措施後反覆下跌，十年期國債收益率已接近歷史低點，同時美元匯率持續偏軟，加上石油價格去年暴跌至負數後，打擊了國際投資者對投資油市的信心。因此，去年全球FDI總額大跌42%，僅錄得8,590億美元，比2019年的1.5萬億美元，大幅減少約6,410億美元，特別是歐美等國家的情況，似乎比金融海嘯後更嚴峻。

至於中國，由於疫情最早受控，一恢復生產能力，強大的產能有效地支撐了全球生產鏈，除避免了許多跨國企業陷入「斷鏈」危機外，亦增加了國際投資者投資中國的信心。另方面，中國一直致力開放市場，不斷增加鼓勵外商投資產業目錄，為外資進入提供便利，未來前景一片看好。

國際貨幣基金組織(IMF)近日發布的最新一期《世界經濟展望》預測，2021年中國本地生產總值(GDP)將增長8.1%，繼續在疫情下領先全球經濟增長。由此可見，在實體經濟及發展前景雙重利好因素刺激下，中國市場必將可以繼續吸引國際資金進入，加快全球經濟重心東移的速度。

香港經貿商會會長 李秀恒