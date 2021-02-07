【新盤追擊】安峯坐享九龍東發展新勢力

政府近年大力發展的「起動九龍東」計劃，當中全新規劃，啟德發展區的成績有目共睹，而計劃中另一個重頭戲位於觀塘北地勢較高的安達臣道新發展區，亦正進行得如火如荼，據美聯物業助理區域經理黃遠基表示，整個計劃完成後，新發展區將會成為現代化、綠化、設計優良及設施完善的社區。

區內首個純私人住宅項目安峯已隆重登場，項目由4座住宅組成，提供334伙，單位間隔多元化，涵蓋一房至三房，實用面積由339至907方呎；據發展商透露，將預留其中1座住宅，引入長幼共融設計概念，打造「全齡化社區」。

據資料顯示，安達臣道新發展區將會設有多類型休憩設施，當中包括石礦公園，裏面會有石礦博物館、露天劇場、攀石中心等。另外，又會設全港首個開放予公眾使用的防洪人工湖。另外，政府亦會改革區內交通，包括改善單車徑、行車及行人路，以及在發展區南端興建一條行車隧道，在北端建設公共運輸總站等；而目前距離樓盤約10分鐘步程的安泰邨及安達邨，已有多條巴士同小巴路線，來往多個港鐵站以及港九新界及將軍澳等地方。想知更多樓盤資訊，Click片睇啦。