GameStop熱潮退卻！散戶轉捧生科股　呢隻美股今年飆5倍...

「散鱷大戰」焦點股GameStop(美股：GME)狂潮迅速退卻，散戶最新的目標轉投生物科技股！外媒報道，美國生科股Cassava Sciences成為了散戶新寵兒，該股上周以至今年來股價表現均超越GameStop。

Cassava股價上周五(5日)收報44.8美元，跌29.37%，但過去一周累漲逾126%，今年以來漲幅更達557%。相較之下，GameStop上周五雖收漲19.2%，報63.77美元，但全周計大跌80%，今年來的漲幅也由此前一周的1,600%急速縮水到至238.5%。

Cassava於上周二(2日)發布了一項有關阿茲海默症實驗藥物的小型研究，刺激當日股價大漲141.15%，盤中多次因股價波動劇烈暫停交易，成交量多達7,600萬股。

金融服務研究公司Vanda聯合創辦人Eric Liu表示，Cassava在隔日(3日)成為散戶買進最多的七隻股票之一。與此同時，GameStop的熱度則回落到1月中旬的水平，他補充指，散戶基本上是輪流湧向不同的熱門領域。事實上，看好Cassava的分析師Charles Duncan亦表示，對於上述僅100人參與藥物試驗的結果持保留意見。