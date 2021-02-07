上月核心區舖位空置率回落　旺角跌幅顯著

去年香港零售市場受肺炎疫情重創，商舖租戶紛紛退租，令吉舖數量攀升至高位，但隨着疫苗即將到港等利好消息，吸引商戶回流。今年1月份，五大核心消費區商舖空置率喘定，除灣仔區未有變化外，其餘4區空置都回落，當中以旺角區跌幅較明顯，按月低約0.17個百分點。不過，若與2020年同期比較，各區空置情況仍然嚴重，其中中環區比率按年仍高出約12.44個百分點。

據中原(工商舖)資料統計，上月核心消費區商舖空置率走勢轉好，中環、銅鑼灣、尖沙咀及旺角空置均見輕微回落，而灣仔區則維持在約14.78%。其中旺角區1月份舖位空置率約12.03%，按月減幅較大，而對比去年1月，更僅多約1.99個百分點。

至於空置率仍然高企的中環區，上月空置比率雖輕微回落至約20.49%，按月僅減少約0.01個百分點，仍比去年同期約8.05%為高。

至於銅鑼灣空置情況亦稍為改善，由去年12月約11.46%下跌至約11.35%，跌幅約0.11個百分點。不過，由於過往該區為遊客旅遊消費熱門地區，舖位受疫情影響最大，去年1月空置率僅錄得約3.5%，單是一年間空置率上升7.85個百分點，升幅僅次於重災區中環。而尖沙咀最新空置率則錄得約17.18%，按月減少約0.04個百分點。

該行商舖部董事黃偉基表示，市場期望肺炎疫苗有助控制疫情，令經濟活動得以逐漸復甦。他預期，今年首季舖位租賃市場議價空間較大，相信商戶會加快落實承租舖位，料未來數月，各個核心區商舖空置率會持續改善。