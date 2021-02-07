全球「缺芯」潮蔓延　蘋果自家晶片量產受阻

此前曾多次準確率先爆料蘋果公司(Apple Inc.)新產品的Longhorn最新放風，Apple正在研發另外兩個SoC系列晶片，包括T600x和T811x，惟能否成功推出，仍要視乎全球晶片供應緊張情況。

Longhorn指出，T600x系列包括T6000和T6001晶片，而T811x包括T8110和T8112晶片。媒體推測，T8110和8112可能是為未來的iPhone、iPad和更小的Mac電腦設計的。而T6000系列SoC可能會被用於更先進的電腦設備，如高端的iMac、MacBook Pro，或傳聞中的Mac Pro Mini。

然而蘋果公司發布計劃能否如期進行，還存在變數，因為隨着晶片短缺成一種普遍現象，繼全球車廠缺乏車用晶片而減產後，蘋果公司也難逃「缺芯潮」的影響。

早前蘋果提到由於缺少零部件，一些新型高端iPhone的銷售受阻，目前iPhone 12系列、Mac、iPad等產品線均遭遇半導體供貨緊張的問題，但料第第二季度實現供需平衡。換言之，今年蘋果如想新增晶片訂單，或者未能如願以償。

Strategy Analytics分析師尼爾•莫斯頓認為，因新冠肺炎疫情致使工廠實施社交隔離，再加上來自平板電腦、筆記本電腦和電動汽車的激烈競爭，智能手機零部件供應正面臨多年來最嚴峻局面。他估計，晶片組和顯示屏等關鍵智能手機部件的價格在過去3至6個月上漲了15%。