珠寶商「逆市」英國回流　究竟為何？

有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。移民英國近日雖然成為城中熱話，但行動往往需要思慮周詳以至因時制宜。今期《向世界錢進》主角Natalie生於倫敦，持有英國護照，在英國和香港均曾工作和生活。2019年底為了女兒可以在港成長和學習，決定搬回香港居住。

Natalie的父親是馬來西亞華僑，母親是香港人。她在約5歲時離開出生地英國，在香港就讀小學和中學，其後再赴海外升學，大學畢業後在香港和英國從事審計和金融工作。近年則專注珠寶首飾生意和相夫教女。

她說：「丈夫從事對沖基金行業，當年他獲得在英國工作的機會，就一起在2016年初至2019年搬至倫敦市中心居住。」

倫敦的消費水平不低。她舉例指，一杯咖啡約售2至3英鎊(約21至31港元)；普通的午餐或者晚餐，一餐約花費10英鎊(約106港元)；如果選擇在法國餐廳用餐，人均消費預算約20至30英鎊(約212至318港元)。

若然主要在家煮食，超市購物大概每周用100英鎊(約1,060港元)。上網月費和手機月費則分別大概35英鎊(約371港元)和20英鎊(約212港元)。

她憶述：「我們很嚮往在倫敦的生活，特別掛念一年一度聖誕節，在海德公園(Hyde Park)舉行的冬季嘉年華(Winter Wonderland)。會場內有很多遊戲攤位、美食、大型機動遊戲，還有聖誕舞台劇表演，充滿聖誕氣氛。雖然屆時天氣寒冷兼人多擠迫，但我們依然堅持每年必去！」

她續指，倫敦的生活多姿多彩，美食種類多樣化，食材新鮮。這裏亦有包羅萬有的室外活動地方，郊外、農場、公園都是消閒好去處。這裏交通網絡發達，外出乘搭地鐵火車和網約車也方便，只是交通費高於香港。

儘管倫敦的生活不差，但香港亦有其可取之處。她稱：「英國小孩不說中文，但我想女兒學好廣東話和國語，並認識亞洲文化，所以決定搬回來讓小朋友在香港讀書。」

再者，在香港營商有其優勢。Natalie近年發展自己的興趣，開設公司設計珠寶。她說：「香港是珠寶生意中心，很多鑽石、彩寶石供應商每年都會來香港設珠寶展，所以在香港做珠寶生意成本較英國低。做任何生意主要是看客源，而現時我的目標顧客主要是香港和東南亞，故在港發展有優勢。」

至於就業市場，英國去年9至11月失業率升至5%，2020年第三季國內生產總值(GDP)按季升16%，按年則萎縮8.6%。而數據尚未反映其後病毒變種以及正式脫歐所帶來的影響，新移民要在職位大減的情況下找工作談不上容易。

她說：「我也曾在英國的滙豐工作了兩年，猶記得最初應徵時，有300個來自英國和歐洲的求職者競爭6個職位，至少要經過3輪面試才能獲取錄，並不簡單。」

不少港人喜愛投資英國物業。再者，首置人士在今年3月底前購買50萬英鎊(約530萬港元)或以下的住宅物業，更有獲豁免繳付印花稅的誘因。

惟Natalie提醒，英國樓宇買賣程序比較繁複，買賣雙方多數不會簽署臨時買賣合約，所以未到最後正式簽署買賣合約前，雙方都可以改變主意，期間終止買賣亦不會作出任何賠償。

此外，英國物業分為租賃業權(Leasehold)和永久業權(Freehold)，永久業權的物業意味該塊土地和土地上的物業皆由業主擁有，所以不用繳交地租和物業管理費，但業主要負責該土地和物業的所有問題。不少英國獨立屋都是永久業權的物業。

而購買租賃業權的物業，買家只是購買這塊土地上的物業和土地使用權的一段時間，並不擁有該土地，因此業主需每年繳交地租。一般香港物業都是租賃業權，香港政府擁有土地權。英國的分層單位普遍也是租賃業權。

她表示，英國房屋有關租賃業權或永久業權的資訊透明度低，要找律師小心檢查清楚，特別留意租賃業權的剩餘年期，以免影響敍做按揭貸款以至將來物業的放售價值。另外，屋內可否安裝冷氣機也要事前檢查清楚，因很多地區的樓宇不允許安裝冷氣機。樓宇加建申請程序更是繁複。

搬回香港後，現時她在倫敦的分層單位正在放租，租金回報率逾4厘。不過，由於不在英國，租務管理事宜要委託當地公司，費用為每年租金的12至16%。

英國推出的英國國民(海外)護照(BNO)港人居留簽證計劃已開始接受申請，持有BNO的港人及其合資格家屬，可於英國政府網站申請BNO居留簽證，並預約到位於北角的簽證申請中心提供指紋等資料以辦理手續。申請獲批後須於90日內抵達英國。

另由今月23日起，持BNO港人，及其合資格家屬若持有附生物特徵的歐洲經濟區(EEA)護照、香港特區護照、或BNO，可選擇用手機應用程式(App)申請BNO居留簽證，屆時只需使用App掃描其護照，就可在家中完成整個申請程序，而且不設抵英時間限制。

惟要注意，港府配合內地反制措施，現時不再承認BNO為任何形式的身份證明，亦不能用於香港出入境。

BNO居留簽證持有人和合資格家屬可在英國最多居留5年，期間可以工作、讀書、享有國民保健服務(NHS)，但不能領取公共福利(Public funds)，即沒有大部分英國福利。如申請者的子女未滿18歲，可免費入讀政府官立學校，但其後入讀大學需付國際學生學費。居英5年後可申請定居身份，屆時需通過英國生活考試和達到指定英語水平要求。獲定居身份一年後可申請英國國籍。

申請5年期BNO居留簽證的費用為每人250英鎊(約2,653港元)，而申請30個月簽證的費用為每人180英鎊(約1,910港元)。