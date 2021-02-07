負面消息不斷　皇冠珀斯賭場延長停業

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)負面消息不斷，其位於西澳省首府珀斯的賭場，繼本周因當地城區封城而需要停業5日之後，集團公布，為響應西澳省當局的防疫措施，該賭場會繼續停業至本月14日。

至於皇冠同一個場地內的劇院亦同步關閉，而酒店、餐飲、宴會、展覽業務，則需要遵守政府訂定的臨時限制措施方可重新營業。措施包括每個處所內每人需保持4方米的社交距離，並且不能多於150人；除飲食外，所有人均需佩戴口罩；另外亦要遵守擴大了的衞生協定。

事實上，該公司近期屢受不利消息困擾，其中去年11月公司公布澳洲悉尼賭場項目，因監管問題而未能如期於去年12月開幕。消息引發連鎖效應，公司首先被國際評級機構穆迪下調信貸評級；其後公司發公告，指其歐元融資票據每年債務成本會因而上升約100萬美元(約780萬港元)。

再者，公司的墨爾本賭牌於2023年到期後是否可獲續牌，亦惹起市場關注，因監管機構在去年12月宣布，提早兩年審核公司是否適合持有該賭牌。皇冠屢被監管當局調查，緣於公司在2016年時，有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，其後更被定罪；之後又被澳洲媒體指有犯罪集團在多間賭場洗錢，以及公司聘用的賭業中介或涉嫌販毒。