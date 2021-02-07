AlipayHK「易乘碼」拓展至39條九巴路線

支付寶香港版AlipayHK宣布，周日(7日)起，可用「易乘碼」乘搭九巴，首階段500部巴士、共39條路線提供相關服務，期望短期內拓展至九巴所有巴士。

市民使用「易乘碼」只需要在AlipayHK程式介面揀選合適票種(成人、小童或長者)，然後向收費系統的掃描器展示，即可完成交易，無需在巴士的收費系統上自行按鍵切換，做到零接觸。用「易乘碼」搭九巴，可繼續享用九巴轉乘優惠。不過，其他車費優惠及公共交通費用補貼計劃，如每程2元乘車優惠，則暫時未能惠及。

與此同時，AlipayHK亦正式進軍海上交通，即日起富裕小輪將率先加入「易乘碼」行列。富裕小輪來往中環及紅磡航線周日起都可以使用AlipayHK繳付船費。

「易乘碼」搭車除了可以儲印花，周日AlipayHK更加碼推出「易乘碼推薦計劃獎賞」。現有用戶作為推薦人，於推廣期內透過AlipayHK把指定鏈結分享給未使用過「易乘碼」的新用戶，對方可經鏈結領取1元「易乘碼」受薦人禮券，更可領取10元「易乘碼」體驗券。而在「易乘碼」新用戶成功領取並使用後，推薦人即可獲贈5元「易乘碼」推薦人禮券，推廣期內最多可獲1,000次，即最多可獲高達5,000元推薦獎賞。

新電子支付系統支援信用卡感應式支付如Mastercard、銀聯和VISA；流動支付如Apple Pay、Google Pay(Android版)、Samsung Pay；以及二維碼支付(QR code)如AlipayHK「易乘碼」(EasyGo)、支付寶「易乘碼」及銀聯雲閃付App乘車碼。