荃灣樂悠居2月破蛋　一房戶586萬易手

樓市買賣氣氛理想，市場二手樓盤陸續發市，荃灣樂悠居剛錄本月首宗買賣，項目一房以586萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山采文軒高層A室，實用面積431方呎，兩房間隔，每月叫租25,000元，減租3,500元或約14%，以21,500元租出，實用呎租49.9元。

●東半山慧景園2座低層D室，實用面積1,011方呎，原則三房改為兩房間隔，享開揚山景，以2,650萬元易手，實用呎價26,212元。

●北角栢景臺2座中層F室，實用面積910方呎，三房間隔，獲區外換樓客以約2,118萬元承接，實用呎價23,275元。原業主持貨近33年至今易手，帳面獲利1,982萬元，單位升值14.6倍。

●北角城市花園10座中層F室，實用面積626方呎，兩房間隔，獲區外換樓客以約1,280萬元承接，實用呎價20,447元。據了解，原業主於2003年6月購入單位投資，當時作價255萬元，持貨近18年至今轉售，帳面獲利1,025萬元，升值4倍。

●鰂魚涌太古城本月暫錄11宗成交，屋苑春櫻閣中層G室，實用面積1,015方呎，三房連套房間隔，叫價約2,250萬元，略減至2,228萬元成交，實用呎價21,951元。

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九龍區

●奧運站維港灣本月暫錄約2宗成交，屋苑1座極高層A室，實用面積685方呎，三房連套房間隔，客廳及主人房均設落地玻璃窗，為屋苑罕有特色單位，單位以約1,450萬元放售，約兩星期吸引外區客洽詢，議價後減價約52萬元，以約1,398萬元成交，實用呎價20,409元。

●西南九龍匯璽2B座中高層K室，實用面積441方呎，兩房間隔，成交價約1,260萬元，實用呎價28,571元。原業主於2017年4月以1,018.75萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約241.25萬元，升值約23.7%。

●長沙灣喜遇中層E室，實用面積298方呎，一房間隔，以525萬元成交，實用呎價17,617元，新買家為上車客。

●牛池灣曉暉花園5座低層B室，實用面積675方呎，三房間隔，成交價960萬元，實用呎價14,222元。原業主於2009年2月以396萬元入市，是次轉手帳面獲利約564萬元，升值逾1.4倍。

●將軍澳南豐廣場6座中層C室，實用面積608方呎，三房間隔，叫價約890萬元，放盤約3個月後獲區內客接洽，減價約40萬元，以約850萬元成交，實用呎價13,980元。

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新界區

●荃灣樂悠居錄本月首宗成交，項目中層6室，實用面積312方呎，一房間隔，放盤約5個月，原叫價600萬元，減價14萬或約2.3%，近日以586萬元沽出，實用呎價18,782元。

●大圍名城5座低層NC室，實用面積1,039方呎，四房連套房間隔，原開價1,850萬元，放盤1個月累減30萬元，以1,820萬元沽出，實用呎價17,517元。

●馬鞍山海典灣2座低層E室，實用面積491方呎，兩房間隔，原叫價738萬元，放盤兩星期，以730萬元獲承接，實用呎價14,868元。

●沙田富豪花園帝皇閣中層G室，實用面積560方呎，三房間隔，成交價768萬元，實用呎價13,714元。據了解，原業主於2009年10月購入上址，持貨逾11年帳面獲利570萬元，升值近2.9倍。

●大埔昌運中心4座低層B室，實用面積339方呎，兩房間隔，原開價510萬元，放盤僅1日，「象徵式」減價7萬元，減幅1.4%，獲用家以503萬元承接，實用呎價14,838元。

●元朗世宙2座中層E室，實用面積431方呎，兩房間隔，叫價685萬元，減價7萬元，以678萬元沽出，實用呎價15,731元。

●火炭駿景園2座中層D室，實用面積676方呎，三房連套房間隔，開價約1,040萬元，最終以990萬元易手，實用呎價14,645元。

●屯門時代廣場E座低層2室，實用面積325方呎，一房間隔，獲區內上車客以466萬元承接，實用呎價14,338元。