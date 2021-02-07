觀塘新盤勢成牛年頭炮　屯門項目乘勢加推

發展商積極部署新春後賣樓，觀塘新盤周日(7日)正式開價，勢成牛年首個開售全新樓盤。而剛進行首輪銷售的屯門項目，亦乘勢加推應市。

●觀塘新盤安峯首推68伙 平均呎價20363元

農曆新年將至，發展商開盤態度保持積極。華懋集團銷售部總監吳崇武表示，旗下觀塘安峯首張價單推出68個單位，折實平均呎價20,363元，首批全屬間隔一至三房戶，折實入場費由792.9萬元起，單位為3座6樓C室，實用面積377方呎。

至於最低呎價為兩房戶，折實呎價由18,886元起。他指出，為方便買家入市，是次提供備用一按計劃，其中樓價1,300萬元以下單位，最高貸款額達樓價九成。項目預計將成為牛年首個開售全新樓盤。

●帝御·嵐天加推112伙 入場費約330萬元

發展商於農曆新年假期繼續促銷新盤。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御‧嵐天自昨天(6日)首輪開售至今，合共售出243伙，佔可供銷售單位逾86%，總成交金額逾10.78億元，銷情理想。

為回應需求，剛加推5號價單共112伙應市，單位實用面積由192至357方呎不等，包括20伙開放式、41伙一房及51伙一房半單位，切合不同買家需要。當中最低售價為第7座3樓單位11 ，屬開放式間隔，實用面積213方呎，折實售價329.96萬元。

價單顯示，新推單位折實平均呎價15,838元，折實呎價由約14,338至20,235元。

●會地項目連錄成交 單日套現近6000萬元

會德豐地產表示，一手市場暢旺，集團多個項目連錄成交，大部分為三房或以上大單位，其中啟德MONACO第2B座15樓A單位，實用面積727方呎，三房連套房間隔，今日(7日)以1,793.8萬元售出，呎價24,674。項目至今累售327伙，佔可售單位近89%，套現逾38.7億元。

同系將軍澳MARINI及OCEAN MARINI亦分別錄成交，其中OCEAN MARINI第1A座66樓A單位，實用面積1,062方呎，四房連套房戶型，售價1,916.9萬元，呎價18,050元。

集團常務董事黃光耀稱，一手市場步入小陽春，集團單日套現近6,000萬元，成績理想。

●EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY一房以1374萬元沽

遠中集團持有的跑馬地黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，剛售出一個一房戶，單位為10樓B室，實用面積402方呎，成交價1,374.8萬元，呎價34,199元，買家採用「1440 GO」先住後付計劃入市。

該盤早前推出網上預約睇樓送價值300元禮劵等優惠後，市場反應熱烈，睇樓量倍增，有關優惠將延長至2月16日。

●凱滙第2期逾370張入票 超額1.8倍