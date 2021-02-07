疫下電子利是趨盛行　專家分享兒童理財新觀念

疫情蔓延，市民恐怕只能減少拜年活動，隨着電子支付和交易應用日趨普及，金融管理局亦提倡以派發電子利是，取代傳統見面派利是的習慣。在數碼化趨勢下，現今小朋友自幼便開始接觸電子產品及支付渠道，有人認為，此舉容易讓其養成胡亂購物的習慣，難以培育理財概念。事實上，只要讓小朋友體驗日常生活中的貨幣運用、教導其正確使用電子產品、養成良好儲蓄習慣，同樣可以讓他們建立正確的金錢和理財觀念。

根據香港家庭福利會理財教育中心「零用錢及電子消費情況研究」調查發現，本地高達90%以上的小四至小六學生會使用電子貨幣，愈高年級的學生，便愈多機會以電子貨幣支付交通以外消費，當中大部分更不會即時留意餘額。有理財顧問認為，小朋友使用電子支付的趨勢無可避免，但家長可及早管理其消費行為，灌輸正確理財觀念。

●真錢過手勿亂揈

早前有媒體報道，一名小五學生的家長在小朋友手機安裝Android Pay支付，並綁定自己的信用卡帳戶作應急錢，惟月底收到千元帳單，原來是小朋友多次到便利店買遊戲點數卡，每次消費50至100元不等。

理財社工指，新一代家長多以八達通形式給予孩子零用錢，部分甚至設有自動增值功能，當小朋友長期「無錢過手」，以電子渠道消費，便很容易誤會錢是用之不盡。他建議先給予真錢作零用錢，當小朋友接觸到基本貨幣，即懂得如何使用真錢儲蓄及購物付錢後，再告知他們電子貨幣是以數碼記帳形式取代現金，並不等於免費購物，這樣更容易助他們樹立正確金錢觀。家長可為小童八達通儲值設限，或給小朋友現金增值，避免孩子透支金額之餘，亦可讓其感受八達通裏的錢並非無窮無盡。

●限制八達通用途

沒有經過硬幣或紙幣交易，小朋友或誤以為「嘟八達通」等於買東西毋須付錢，建議家長可為小朋友提供小面額的八達通，並限制其用途，例如只限於屋苑出入登記、交通費等；至於買零食或自己喜歡的東西則以現金支付。另外，為小朋友提供八達通前，亦可先向他們解釋八達通之所以可以用來消費，是因為父母將金錢存入卡內，讓他們明白金錢得來不易。

林太現時育有兩個兒子，分別就讀小學及中學。她認為，電子貨幣的金錢概念太模糊，不適合小朋友使用。為避免兒子成為「大花筒」，她每星期只會給大仔50元搭車錢，然後叫他自己去增值。

她說：「第一，切勿為孩子的八達通提供自動增值，反而在八達通金額用完後，再給他們現金增值會更好；第二，教育小朋友盡量不要用八達通買東西，只用來搭車，因為購物會在不知不覺間使錢，對金錢實物的概念不夠重；第三，年紀較大的孩子，不適合為他們提供附屬卡，還是建議其使用現金。」

●想享受 需要等待

現時育有一對孖女的高富金融集團研究部高級經理黃文傑認為，最好在小朋友接觸電子支付前便讓他們有理財概念，建立延遲享受的習慣。一般小朋友難以明白複雜的理財概念，但家長可以投其所好，譬如小朋友喜歡模型，便告訴他如果想買更大的模型，單靠利是錢是不足夠的，需要多儲幾個月零用錢才能買到，藉此讓他理解不能先使未來錢的道理。

林太每星期會給兩子50元搭車錢及60元零用錢。若要買玩具，價錢又不算太貴，林太會要他們自己儲幾個月錢。除非節日或考試取得好成績，才會送禮物。

●儲蓄學財富管理

黃氏又建議，家長需先教會他們基本財富管理。小朋友的財富可分為3部分：第一是消費，包括買文具玩具，佔比不宜超過一半；第二為儲蓄，最好達四至五成；最後是分享，例如捐錢給慈善團體，使他們建立正面的理財思考。

林太亦指，會教兒子將錢分開兩份，一份用來儲蓄，佔最少三至六成；其餘可讓他們自由消費。不過，她看過不少報道，認為較理想的做法是將錢分為4部分，其中55%為儲蓄、30%為消費、餘下則留待買禮物送給家人或朋友生日(10%)及慈善用途(5%)。「學習到儲蓄，同時學習到消費，消費則盡量買自己需要的東西以及獎賞自己的物品。留錢送禮則是讓他們學習感恩及愛其他親人。慈善就是慷慨別人。」

●養成記帳好習慣

香港會計師公會早前向過千名中小學生進行調查，發現僅35%有記帳習慣。該會建議家長需培養小朋友記帳習慣，對其了解消費行為及進行理財規劃有很大幫助。黃氏指，現時使用八達通層面廣泛，若設自動增值，變相小朋友可以花費的空間愈來愈大。隨着小朋友長大，亦會接觸其他電子支付工具或附屬卡，因沒看到自己實際用錢，而不覺得「肉痛」，很容易造成超支。他建議家長可要求小朋友量化記錄所有現金及非現金的收入和支出，每月甚至每星期繳交月結單一次，由家長定期監管，小朋友便學會控制支出。

●為消費開支負責

另一方法是要子女為自己的消費開支負責任，由於小朋友每次透支都有父母墊底，久而久之便會有錢很容易賺的想法，並養成亂花錢的習慣。

為預防小朋友長大後變成「周身卡數」的信用卡奴隸，黃氏建議可採取獎罰機制，若孩子用了額外零用錢，超支部分需要由他們自己填補。例如家長上月給小朋友100元零用，但他今月花了120元，家長下月則只發60元零用，除了要他繳付多出的20元，更實行「雙倍懲罰」，令他們體會透支是要付出的道理。

林太表示，有時候兒子會要她幫忙透過電子支付工具如PayMe付款購物，會要求兒子先向她支付現金，然後才幫他轉帳。「因為我不想他們先使未來錢，更不想他們太快有信用卡先繳後付的概念。」

●從日常生活着手

有專家提醒，爸媽可從日常生活中教導小朋友理財觀念，例如一家人購物時，讓他們了解不同貨品的價錢，並貨比三家，結帳時亦可學習計算金額，培養他們成為精明消費者。家長可與小朋友一起審視消費紀錄，教他們分開哪些是「需要」、哪些是「想要」的東西，如非必要的花費便盡量省卻。

●疫下拜年 遙距𢭃電子利是

尚有數天就到農曆新年，疫情下為避免社交接觸，禁聚令尚未取消，派實體利是確實有難度，小朋友收利是恐怕比以往少。不過，各大銀行及電子支付平台乘勢推出電子利是，方便市民不拜年也能在家收取利是。例如八達通的「e利是」功能，讓家長經自己的八達通銀包直接「嘟」入子女的八達通卡，令未能外出拜年的小朋友都能遙距𢭃利是。

其中不得不提的是，內地電子利是始祖騰訊控股（00700）旗下流動支付平台WeChat Pay HK，推出多個電子利是的玩法，讓小朋友收利是之餘又有得玩。

除了平台固有的派利是功能外，WeChat Pay HK今年推出新春電子利是活動，包括透過「轉數快」轉帳跨平台派利是送祝福；首創「牛」轉新機利是封活動、隨機抽利是封集齊一套6款牛年行大運；以及升級早前推出的「畫圖利是」，預設題目挑戰小朋友，包括牛、燈籠、蒙娜麗莎等難度不一的題目。小朋友只要成功畫出指定圖案即可拆開利是，讓他們𢭃利是獲得更多樂趣。

多間銀行為吸引客戶用電子利是，推出新春抽獎活動，如恒生銀行推「雙重祝福」，首先由大年初一至正月廿九（2月12日至3月12日）期間，於恒生電子銀行派發電子利是，或登記「轉數快」收利是，以至推薦親友加入使用智能助理HARO WhatsApp功能，均可參加抽獎，獎品包括8,888元現金獎、酒店餐飲及大量法式糕點電子現金券。

另外，為了鼓勵小朋友有電子收入後培養儲蓄習慣，恒生亦提供小朋友開戶優惠，即日起至本月28日，新開立「智多Kid理財戶口」的客戶均可獲限量版錢罌乙個。「智多Kid理財戶口」客戶亦享親子保健服務，包括卓健醫療健康保健服務及於理大護眼中心購買眼鏡產品8折和100元現金優惠。