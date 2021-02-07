淡友小心！美元轉勢有望完成「美元微笑」

美元趨跌可謂市場共識，商品期貨交易委員會(CFTC)資料顯示，美元淨淡倉上周增至340億美元，為2011年以來最高水平。不過，美元近期做好，美匯指數上周五收市雖跌至91.032，但今年以來累升1.2%，扭轉去年貶值6.7%的頹勢，有望完成「美元微笑」的右半側，令美元淡友受威脅。

知名外匯分析師、對沖基金Eurizon SLJ Capital聯席創辦人任永力早年提出的「美元微笑」理論，是指當經濟不景，投資者湧入安全資產，推高美元，之後隨着聯儲局減息，美元轉弱，但當美國經濟反彈領先全球，美元又會再次上升。按此理論，經歷2011至2012年的低谷後，美元在2012至2020年2月之間升值40%，完成了上次「美元微笑」周期的最後上升階段。

至於當前的周期，任永力認為，「美元微笑」的前兩個階段已經完成，那就是美匯指數於去年3月漲至3年高位，當時投資者因疫情引發的市場混亂紛紛投靠美元；之後聯儲局減至零息等因素，美匯指數上月跌到近3年來低位。

不過，隨着疫苗推出，任永力預期美國經濟將自疫情中強勁復甦，目前這個現象亦顯然易見。他預期，當每歐元跌至兌1.13美元，即去年7月以來的水平時，微笑曲線就會完成最後上升階段。歐元上周五收報1.2042美元，周跌0.7%。

與此同時，國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃上周五談及美國政府提出的1.9萬億美元紓困案，指出若美國未能持續以財政措施提供支持，直至經濟走出危機，當地可能出現危險的破產和失業浪潮。她又提到，由於獲取疫苗的能力較高，發達國的後甦步伐勢較發展中國家快，決策者有需要重啟合作，避免令各國經濟發展不平等的問題加深。