疫下愈做愈大！美國5大科技巨頭去年總市值勁飆52%

新冠肺炎肆虐下，許多行業經營慘淡，但科技巨頭卻愈做愈大。蘋果公司(Apple Inc.)、Facebook(Fb)、微軟、亞馬遜和Alphabet此5家美國科技巨頭去年總收入增長5分之1至1.1萬億美元，總盈利增24%，股價也在投資者追捧下，總市值於去年底達到7.511萬億美元(約58.5萬億港元)，較2019年底的4.934萬億美元，勁増52%。

過去一年，疫情令經濟受創，航空、餐飲和零售業首當其衝，還得裁員度日之際，人們和企業卻愈益依賴科技，不論是工作、學習還是娛樂，人們的購物模式以至企業營運和推廣產品的方法，都離不開科技。即使經濟陷入衰退，用於電腦、視像遊戲、網購雲端電腦服務以及網上廣告的開支仍急升。

儘管部分科技巨頭面對反壟斷調查，也絲毫不影響投資者對這些科技股的支持，收入和股價節節上升。

這些科技巨頭對經濟影響也持續擴大，對就業市場的影響尤其顯著，單是亞馬遜一家公司，去年就增聘了50萬人工人，大約相當於亞特蘭大的全部人口。

微軟行政總裁納德拉曾預期，科技開支佔國內生產總值(GDP)比率，將從目前的5%翻一倍至10%。他本月更預期這個趨勢可能來得更快。