散鱷大戰引發泡沫疑慮　Tom Lee反指調整結束

美股3大指數上周齊創去年11月以來最大單周升幅，道指和標指分別累升3.9%和4.7%，以科按股為主的納指更漲6%。「散鱷大戰」搶盡市場目光之際，逾95%標指科技股上季盈利好過預期，惠及科技股表現。市場本周繼續關注美國財政刺激方案進展，以及股市異象對大市前景的影響。

散戶投資者炒高視像遊戲零售商GameStop(GME)和戲院營運商AMC等股價，引發市場波動，令華爾街老將、高盛資產管理部門前聯席主管克勞斯(Peter Kraus)加入警惕泡沫的行列。他警告，投資者必須注意泡沫，市場可能輕易地調整10%至15%，也不是令人訝異的事；儘管許多投資者認為美國總統拜登將推出大規模紓困方案，但很多刺激措施已經被市場反映。

他又對通脹作出警告，指出美國政府之後實際投入刺激經濟的金額可能超過5萬億美元，聯儲局的資產負債表已經翻了一倍，這些都會影響通脹；隨著通脹率上升，實質利率可能回復正數，將對被高估的股票構成衝擊。

近期美債債息上升，正是一般被視為不利股市的因素之一。不過，亦有市場人士視債息上升為好消息，因為這反映經濟復甦。星級分析員Tom Lee就認為，孳息曲線斜率上升利好股市，特別是受惠於疫後經濟改善的股票，看好周期性股份如工業、非必需消費品、原料、能源和金融股。

他續指，部分股份「挾淡倉」引致對沖基金沽貨，以及俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數急跌，令原本預期今年上半年會出現拋售潮的他改變想法。如今，他認為上半年的調整很可能已結束。隨着散戶炒賣潮減退，VIX指數上周累跌逾12點，收報約21點。

GME上周五獲交易平台Robinhood取消交易限制，股價高收19%，但全周計仍累瀉80%，市值單周蒸發180億美元。雖然GME「挾淡倉」事件被形容為「散鱷大戰」，但摩根大通分析指，有迹象顯示機構投資者是GME股價抽升的推手，1月份散戶買入最多的10大股份中，GME榜上無名。有分析指，沒有沽空GME的對沖基金可能在看到市場動態後，跟炒圖利。

此外，聯儲局主席鮑威爾本周三(10日)會參與網上論壇發表講話，亦值得注意。