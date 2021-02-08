東方日報B1：中國家庭債務高企　經濟領先優勢恐逆轉

新冠肺炎疫苗陸續於各國接種，加上美國國會通過1.9萬億美元(約14.82萬億港元)的刺激方案，有望帶動全球經濟復甦。疫苗固然是令經濟回到正軌的特效藥，惟有外媒料中國的疫苗接種進度落後於歐美，而負債比率高企更似是慢性毒藥。有分析指出，中國可能在未來一段長時間內面對高負債，成為經濟復甦的絆腳石，究竟中國當刻在經濟上的領先優勢能持續多久，令人關注。

策略師透過計算在哪國會率先達成「群體免疫」門檻，試圖從中找出經濟復甦的指標。惟外媒估計，按照現時疫苗接種速度，中國實現「群體免疫」將需時5年半，大幅慢於美國和英國分別11個月和6個月。

高盛資產管理繼續唱好中資股，本年主要股票策略除了把握科技創新、新世代消費、醫療保健等大趨勢外，就是捕捉美國以外大型股的增長，似乎暗示資金短期內會繼續東流。

不過，如果西方國家早過中國達到「群體免疫」，歐美各國陸續解除封鎖、相互開放，將是對中國經濟的重大挑戰，或逆轉當前經濟格局。牛津經濟研究院亞洲經濟學家Louis Kuijs甚至明言，如果中國不加快疫苗接種速度，將影響未來幾年經濟增長。

尤其是中國在去年已經為了應付新冠肺炎疫情而「債台高築」。根據國際清算銀行(BIS)統計，2020年上半年中國家庭債務暴增約3,800億美元(約2.96萬億港元)，幅度幾乎是美國的4倍，中國家庭債務對國內生產總值(GDP)比率期內上升3.9個百分點，增幅超過大多數國家。

法國外貿銀行亦發表報告，指出中國去年債務負擔去年因為疫情而急升，即使現時儲蓄率和經濟帳盈餘高企令中國爆發債務危機的機會不大，經濟保持增長可令債務增長率逐步恢復正常，但是要降低債務佔GDP比例需要更嚴格財政限制，而且對企業和家庭融資亦要更為謹慎。

該行續指出，中國有可能在未來的一段長時間內處於高負債，成為經濟增長的絆腳石，抑制耐用品消費及企業經營環境。將來在面對意外的經濟衝擊時，高負債亦會限制逆周期措施的作用。內地更有分析表示，鑑於住屋及教育成本過於高昂，民眾生育意願恐再度下滑，去年創下幾十年最少的出生人口，恐怕會變成「未來幾十年內最多的一年」。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，去年下半年內地經濟雖見復甦，但亦分行業和地區，今年經濟回穩，整體發債規模或較2020年有所縮減，尤其是基建及抗疫債料將減少，但經濟轉好，企業發債需求料增。

他亦稱，中國債務違約問題未來有可能浮出水面，因債務違約向來有延後效應，其中內房的還款能力值得關注，但內地已劃「三條紅線」，估計當局不會進一步收緊政策，以免打擊復甦中的經濟，但亦看不到放寬的可能。

另外，國家外匯管理局公布，上月底中國外匯儲備規模為3.2107萬億美元，比前一個月底收縮59億美元或0.2%。

外管局副局長兼新聞發言人王春英解畫，指疫苗進展、主要國家貨幣政策及財政政策預期等影響，美元指數上漲，連同資產價格變化等，導致上月外儲規模下降。

她又說，儘管疫情變化和外部環境仍面臨較多不確定性，全球經濟復甦基礎尚未牢固，惟中國國際收入將延續基本平衡格局。