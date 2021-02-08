道指期貨升50點 布油上試60美元
2021年02月08日 07:55
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●踏入亞洲時段，美匯指數報90.968；港匯反覆處7.7528；離岸人民幣(CNH)見6.4587；美元兌日圓報105.39；歐元企1.2048；英鎊見1.3736。金價升至1,817.88美元。布油上試60美元；紐油漲至57美元。道指期貨升逾50點。
●北京知識產權法院正式受理內地短視頻App抖音訴騰訊控股壟斷糾紛案。該案是自2020年底《關於平台經濟領域的反壟斷指南(徵求意見稿)》公布以來，內地首例發生在互聯網平台之間的反壟斷訴訟。
●歐洲央行行長拉加德：歐洲復甦年中始加快，籲加強財政刺激。
●道指收報31,148點，升92點或0.3%；標指收報3,886點，升15點或0.39%；納指收報13,856點，升78點或0.57%。標指和納指均創收市新高。全周則分別累升3.89%、4.65%、6.01%，且為3個月以來最大單周漲幅。https://bit.ly/3tzCpt9
●港股ADR指數上周五(5日)向好，按比例計算，收報29,410點，升121點或0.41%。
●紐約3月期油上周五收報每桶56.85美元，升62美仙或1.1%，創自去年1月22日以來收市新高，全周累升8.91%，創自去年10月以來最大單周升幅。布蘭特4月期油收報每桶59.34美元，升50美仙或0.85%，全周計累升約6%，直撲60美元關，對上一次突破此關口已是疫情前。https://bit.ly/3cMKTqU
●紐約4月期金上周五收報每安士1,813美元，升21.8美元或1.2%，全周累跌2%；紐約3月期銀收報每安士27.019美元，升79美仙或3%，全周累升約0.4%。
●國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)警告，新冠肺炎疫苗短缺恐引發全球經濟復甦不均衡的風險。https://bit.ly/3txe0Et
●美國1月失業率降至6.3%，非農業職位增加4.9萬個。https://bit.ly/36MVSwK
●歐洲股市上周五個別發展，英國富時100指數收報6,489點，跌14點或0.22%；法國CAC指數收報5,659點，升50點或0.9%；德國DAX指數收報14,056點跌3點或0.03%。
●即月恒生指數夜期收報29,340點，升73點，高水51點，成交11,039張。
●中港澳三地簽署「跨境理財通」業務試點諒解備忘錄。https://bit.ly/39S5Dvb
●深圳交易所主板和中小板合併獲批，合併後市值超過23萬億人民幣。https://bit.ly/3tzdUMs
●中國外匯儲備規模按月收縮59億美元，至32,107億美元。
●中國家庭債務高企，經濟領先優勢恐逆轉。https://bit.ly/3tAzu3k
●港交所入股廣州期貨交易所7%股權，涉2.1億元人民幣。
●永利澳門上季轉蝕11億元，或棄依賴貴賓廳業務。
●負面消息不斷，皇冠珀斯賭場延長停業。
●《明報》母企發盈警，料9個月轉蝕2,886萬。
●疫下電子利是趨盛行，專家分享兒童理財新觀念。https://bit.ly/3p0jROW
●珠寶商「逆市」由英國回流，究竟為何？https://bit.ly/2N2zHeX
●觀塘新盤安峯首推68伙，平均呎價20,363元。