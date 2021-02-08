道指期貨升50點　布油上試60美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報90.968；港匯反覆處7.7528；離岸人民幣(CNH)見6.4587；美元兌日圓報105.39；歐元企1.2048；英鎊見1.3736。金價升至1,817.88美元。布油上試60美元；紐油漲至57美元。道指期貨升逾50點。

●北京知識產權法院正式受理內地短視頻App抖音訴騰訊控股壟斷糾紛案。該案是自2020年底《關於平台經濟領域的反壟斷指南(徵求意見稿)》公布以來，內地首例發生在互聯網平台之間的反壟斷訴訟。

●歐洲央行行長拉加德：歐洲復甦年中始加快，籲加強財政刺激。

●港股ADR指數上周五(5日)向好，按比例計算，收報29,410點，升121點或0.41%。

●紐約4月期金上周五收報每安士1,813美元，升21.8美元或1.2%，全周累跌2%；紐約3月期銀收報每安士27.019美元，升79美仙或3%，全周累升約0.4%。

●歐洲股市上周五個別發展，英國富時100指數收報6,489點，跌14點或0.22%；法國CAC指數收報5,659點，升50點或0.9%；德國DAX指數收報14,056點跌3點或0.03%。

●即月恒生指數夜期收報29,340點，升73點，高水51點，成交11,039張。

●中國外匯儲備規模按月收縮59億美元，至32,107億美元。

●港交所入股廣州期貨交易所7%股權，涉2.1億元人民幣。

●永利澳門上季轉蝕11億元，或棄依賴貴賓廳業務。

●負面消息不斷，皇冠珀斯賭場延長停業。

●《明報》母企發盈警，料9個月轉蝕2,886萬。

●觀塘新盤安峯首推68伙，平均呎價20,363元。