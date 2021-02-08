6成港樓供完是謊言？港人已無力撐樓價...

相信許多朋友都有聽過「三人成虎」的故事，今次就和大家談一談香港樓市都有類似的都市傳說。說的正是許多樓市KOL念茲在茲的「66%香港業主供完樓」，究竟是一廂情願的美麗誤會，抑或誤導？

並非小弟「包拗頸」，而樓市KOL的睇好理由總是破綻百出，例如說港樓有「剛需」；全世界印銀紙，低息環境持續；高失業率對高收入人士影響有限，而低收入人士在樓市「No stake」，最終得出結論是樓價繼續升。

至於今次主要想講的66%港人供完樓的終極利好武器，其實出自2016年的人口普查時的問卷調查。當時數據顯示，全港有121.7萬個家庭住在「自置物業」之中，而當中79.9萬戶已無按揭，因此有所謂66%香港家庭供完樓的假象。

事實上，該數字並未包括自置但未供完的出租物業，只要細心再望一望「屋宇單位類型劃分的家庭住戶數」中的分類，就會見到132.9萬個家庭住在「私人永久性房屋」，另有38.4萬個家庭住在資助自置居所房屋，將132.9萬+38.4萬-121.7萬個家庭，得出49.6萬的差額，料該差額多數就是未供完樓的出租自置物業。

而且，2016年至今已有5年，過去數年香港樓市錄得逾25萬一手、二手成交註冊量。因此，無論點計，所謂逾6成家庭供完樓，根本就無可能。

東網產經專欄作者 林南冧