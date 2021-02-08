傳有成員國憂惹華不滿　D10聯盟計劃將無限期延後

市傳英國首相約翰遜正推動一項計劃，要將G7(七大工業國組織)轉換成D10(民主十國)。但外電最新消息指，由於德國、法國、意大利均反對組建這個針對性的反華組織，被G7額外邀請的澳洲、印度和南韓仍將出席6月舉行的G7峰會，但關於D10聯盟計劃將被無限期延後。

G7成員包括美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、日本，俄羅斯一度加入成為G8，但隨即因克里米亞半島危機被凍結會籍。今年峰會由英國作東，約翰遜所屬的保守黨中國研究小組去年12月提議推動D10，即G7加上3個在印太區域的民主國家來「糾正北京當局的貿易慣例和對市場控制造成的扭曲」，並稱需要價值觀相似的強大聯盟來回應中國的力量與影響、追究中國違反國際法的責任。

可是推動D10甚艱難，印度及澳洲皆屬反華聯盟，南韓雖然樂意與會，卻表明不支持任何針對中國內地、北韓過度敵意舉動。除此之外，屬於G7成員的日本不支持南韓加入，而德國支柱產業汽車製造依賴內地市場，意大利加入一帶一路倡議並因此在港口運作等基礎建設上受惠，法國則憂心集團新加入3個成員後歐洲影響力會下降，美國在政權交接後不再積極支持等因素，均阻礙了D10計劃。

報道指出，儘管英國已經脫離歐盟，惟難以無視德、法、意的壓力，因此會改以獨自發展與澳洲、印度、南韓的四邊關係，以推進更靈活的對華政策。中國與歐盟去年12月才宣布將締結投資協定，或許是歐洲三國不希望節外生枝原因，意大利表明反對將反華色彩強烈的澳洲納入集團，因為擔心會刺激北京當局。此外澳洲不願承諾碳中和目標，也使歐洲四國不滿，之前在英國主持的氣候峰會，澳洲總理莫里森(Scott Morrison)就因面對氣候變遷不夠努力被禁止發言。