周樂樂：春節前避險情緒加重　注意個股回調風險

過去一周，市場對央行流動性操作特別敏感。上周一央行向市場淨投放流動性，其後兩天A股中出現轉強。但後半周央行停止放流動性，市場重回跌勢。再加上春節長假臨近，典型的節前搶跑行情重現。每年春節前，總有人要避險降槓桿或提錢過春節。所以近期市場大概率會呈現縮量震盪的情況直至節後。目前市場的玩法非常明顯，就是流動性主導一切。只要流動性寬鬆，指數就能往上邁一步，但一旦流動性收緊，指數立刻疲軟無力，個股則有可能出現股災式下跌。

這兩年A股市場走出了非常分化的結構性行情，基本面優質確定性強的股票在公私募基金的青睞下強者恒強，並且大多「好賽道」板塊的估值早已拋離歷史區間並在高位整固。相反，傳統板塊和中小市值股票卻跌跌不休，一路尋底。根據數據顯示，從2017年下半年開始，上證指數從3,000點穩步攀升至現在的3,500點左右。但是，漲指數不漲個股的現象非常明顯。個股下跌呈現擴大的局面，下跌個股比例從最開始的50%左右擴大至目前的63%。資金往最頂級的股票湧去。在這種情況下，一旦流動性邊際收緊，市場上大多股票面臨的將會是大幅調整。上周這種現象也愈發明顯，周中科技板塊多個「白馬」股接連崩盤，如海康威視、大華股份、科大訊飛、用友網絡等。明明基本面沒有利空，但是開盤就挨了重重一棒，讓投資者完全摸不着頭腦。只剩下高端白酒以及部分醫藥股和消費股仍然屹立不倒並且再創新高。

美國方面，上周首次申請失業金人數錄得77.9萬人，是自11月28日以來最少的一周，同時也是連續第三周出現下降。這反映美國勞動力市場正在企穩。因企業季報向好並且美國就業市場顯現復甦迹象，標普500指數再創紀錄新高，股市連續多天上漲。但是美股估值目前也處於歷史高位，10年期美債收益率已上行至1.143%附近，如果拜登疫情封鎖政策在未來一個月起效的話，市場對於美國經濟復甦預期將進一步強化，投資者難免會擔憂美國逐步退出寬鬆的貨幣政策。一旦美債收益率繼續上行至1.5%附近，對美股估值是較大壓制，A股也一定難逃承壓風險。

目前，公募基金依然緊守優質成長股，多出的資金寧願南下配置估值不菲的龍頭股也不願意重回中小市值股票的懷抱。雖說年初這兩個月仍有不少公募基金錄得大額認購，短期入市資金應該充足。但是，今年貨幣政策遲早會緩慢轉向，像去年那種由流動性灌注的大牛市不會再出現。因此，一二季度可能是今年最後的做多窗口。目前看春季行情應該快告一段落，獲利頗豐的投資者可以考慮逐漸獲利離場，不要總是貪婪地想賺最後一個銅板。相對保守的投資者此刻可以選擇更均衡地配置倉位以減少回撤，除了持有熱門成長股之外，可以適當配置估值合理或偏低的價值股，例如銀行龍頭、保險龍頭以及疫情受損股等。這樣一來，一旦經濟復甦來臨，這類股票有望給投資者帶來不菲的回報。

勝利證券副首席運營官 周樂樂