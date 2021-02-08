陳偉明：港股已見低位　睇好點部署？

美國散戶挾淡倉事件熱度逐漸消退，而市場憧憬美國新任總統拜登的1.9萬億美元支援經濟方案獲國會通過，美股持續向好帶動港股扭轉早前的技術弱勢，恒指由前周五(1月29日)低位28,259點急速反彈至本周一(2月8日)近29,600點。

農曆新年長假期前，本周港股僅有三個半交易日，而港股通亦會在本周二(9日)開始暫停，市場普遍預期假期氣氛漸趨濃厚，加上在缺乏北水下，港股本周傾向窄幅上落。

雖然美國新任總統拜登將中國形容為「最嚴峻的競爭對手」，但仍準備在符合國家利益時與北京合作。明顯見到拜登對中國的態度明顯比特朗普時期寬容，而且美國目前首要任務是處理疫情及經濟上的問題，無時間分心打壓中國，因此筆者預期港股即使有調整，空間絕對有限，而且在無限量寬，加上美元長期弱勢的情況下，港股並未於30,191點見頂。

技術上，期指好大機會已在28,259點見短期低位，建議投資者可以考慮候低在28,700至28,900支持區Long Call 2月份30,000點恒指期權。如果期指能夠在今星期內陽燭收市升穿29,648點則可考慮小注高追，Long Call 2月份30,200點恒指期權。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明