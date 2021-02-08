【瑞通推介】恒指29700遇阻 即市較多資金開熊
2021年02月08日 10:40
東網電視更多新聞短片
瑞通認股證牛熊證銷售部：美國1月非農就業據遜預期，被視為有助拜登政府推動財政刺激計劃，配合美國眾議院表決通過預算決議，道
指上周五收報31,148點，升92點(或0.3%)。恒指上周五收報29,288點，升175點(或0.6%)，重上10天線，全星期累漲約千點。今早升逾300點，曾一下重上29,700點，其後升幅稍收窄。
恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾6,700萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,100萬元，反映投資者預期恒指將見整固。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。
快手(01024)上周五首日掛牌上市，一度高見345元後遇獲利沽壓，以全日最低位300元收市，但仍較115元上市價高逾1.6倍，市值增至1.23萬億元，進身港股第五大市值股份。快手公布悉數行使超額配股權，額外淨籌約57億元。另MSCI公布，將於3月1日起將快手加入旗下全球標準指數及中國全股票指數。快手今早一度升逾3%，升抵310元，惟其後倒跌，一度失守300元心理關口。快手認購證新上市首日，即錄逾1.1億元資金淨流入，為上周五最多資金淨流入好倉的相關資產。
阿里巴巴(09988)上周五逆市收跌1.6%，報258元，結束四連升走勢，然而20天線升穿50天線在技術上利好。阿里巴巴準備發行50億美元優先無抵押債券，據報需求強勁，認購金額是發行額的八倍。另市場關注阿里旗下螞蟻集團與監管機構有傳在整改方案上達成共識。阿里今早一度升逾1%，收復260元，惟其後倒跌。上周五分別有逾3700萬元和逾120萬元淨流入其好倉和淡倉。
近日公布配股籌集約132億元的藥明生物(02269)，上周五保持升勢，曾高見122.3元，收市維持3%升幅，報120.7元，重返公布配股前水平。股份今早升逾3%，一度重上124元，其後於120元關口之上徘徊，後市留意可否進一步挑戰歷史高位128.2元阻力。逾130萬元在上周五淨流出其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流入。
融創中國(01918)公布一月合同銷售額351.7億元人民幣，按年增長89%。股份上周五曾漲4%至30.7元，收升1.36%於29.9元，連日收市守50天線之上，或反映一月下旬的跌勢已見喘定。另融創近日發盈喜，料去年盈利按年增長逾35%，預期去年底淨負債率低於100%。融創今早升4%，高見31.45元。上周五有逾890萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流出。
瑞通相關認股證之選擇：
快手價外、中年期購(12191)，行使價：368元，2021年10月到期，實際槓桿：2.4倍
快手貼價、中短期購(12174)，行使價：300元，2021年8月到期，實際槓桿：2.6倍
阿里輕微價外、中短期購(22848)，行使價：299.88元，2021年5月到期，實際槓桿：7倍
阿里輕微價外、中短期沽(20778)，行使價：225.18元，2021年5月到期，實際槓桿：6.2倍
藥明價外、中短期購(24072)，行使價：168.88元，2021年8月到期，實際槓桿：3.7倍
融創價內、中短期購(20596)，行使價：30元，2021年6月到期，實際槓桿：4.2倍
騰訊輕微價外、長期購(25439)，行使價：868.88元，2022年1月到期，實際槓桿：4倍
騰訊價外、中短期沽(24074)，行使價：628.88元，2021年8月到期，實際槓桿：5.4倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(64713)，收回價：29010點，槓桿比率：57倍
恒指熊證(66182)，收回價：30140點，槓桿比率：31倍
阿里牛證(52140)，收回價：240.88元，槓桿比率：11.3倍
阿里熊證(66180)，收回價：273.88元，槓桿比率：14.8倍
藥明牛證(64909)，收回價：111.8元，槓桿比率：8.8倍
藥明熊證(61272)，收回價：130.8元，槓桿比率：8.9倍
融創牛證(67428)，收回價：26.8元，槓桿比率：5.7倍
融創熊證(69799)，收回價：33.2元，槓桿比率：7倍
騰訊牛證(69500)，收回價：698.48元，槓桿比率：12.6倍
騰訊熊證(65737)，收回價：808元，槓桿比率：10倍
美團牛證(55281)，收回價：371.58元，槓桿比率：10.1倍
美團熊證(59816)，收回價：458.88元，槓桿比率：6.6倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。