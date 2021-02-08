【瑞通推介】恒指29700遇阻　即市較多資金開熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國1月非農就業據遜預期，被視為有助拜登政府推動財政刺激計劃，配合美國眾議院表決通過預算決議，道

指上周五收報31,148點，升92點(或0.3%)。恒指上周五收報29,288點，升175點(或0.6%)，重上10天線，全星期累漲約千點。今早升逾300點，曾一下重上29,700點，其後升幅稍收窄。

恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾6,700萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,100萬元，反映投資者預期恒指將見整固。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

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