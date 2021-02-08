內地屋主「送」樓求甩身　 美學者：中國經濟崩潰先兆！

經濟日差，如果有人將未供完的單位「送」給你，你會接受嗎？近日內地官媒報道指，河北省有人因無力繼續償還貸款，在網上公告「送房」，官媒對此稱「僅屬個案，不會出現大規模類似事件」。美國學者反駁指，此現象為「中國經濟全面崩潰前兆」。

該報道指，1名屋主2016年購入河北省燕郊天洋城1套40平方米的住宅，還剩下70多萬元人民幣(下同)貸款未還清，但已無力償還，故希望能夠將房子「送出」，但收受房屋的一方必須承擔剩餘貸款等轉讓費用。

這屋主稱，當年買樓為了結婚，但2017年搬到雲南定居，該房子以每月1,000元出租，但每月要付4,000元房貸，他認為「愈來愈賠」，若再不將房子甩手，怕會「賠得更多」。

美國南卡羅萊納大學艾肯商學院講座教授謝田認為，此事僅冰山一角，在同一區域可能至少發生更多相同事件，在中國則可能是更大的社會問題，不過只是還未曝光。他強調，這種還不起房貸，面臨房價下跌，貸款非常高這樣一個困境，應該是非常非常普遍」。

他補充，近年中國金融體系、融資平台，以及基金等項目「爆雷」事件層出不窮，實際上是中國人民幣體系跟中國經濟全面崩潰的一些現象，這種現象隨着下一步經濟恢復放緩，還可能加上疫情再次來襲，只會變得更嚴峻。