【高盛推介】騰訊反彈上740元 北水續積極買入
2021年02月08日 10:45
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊(00700)上周五逆市跌約0.3%，今早則見反彈。早段高見750元後升幅收窄，現報740元，升約1%。有報道引述消息，指騰訊音樂已選定保薦團隊，協助來港第二上市計劃，集資最多50億美元。
觀察個股輪證資金流向，可見上周資金傾向部署淡倉，5個交易日分別共錄得約2,470萬及1,510萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，則見上周北水繼續追捧騰訊，5個交易日皆錄得資金淨買入，合共高達146億元。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意價外幅度約8%，年期約2個月的高槓桿騰訊購(14835)，行使價800.5元，2021年04月23日到期，實際槓桿8.5倍，貼價、高槓桿。並可可留意年期約5個月的高槓桿騰訊購(21571)，行使價850.5元，2021年06月23日到期，實際槓桿6.7倍，高槓桿。牛證方面的貼牛選擇可留意新上市的騰訊牛(63849)，與現價有約12.8元收回距離，收回價727.18元，行使價724.68元，換股比率500，槓桿比率35.6倍，新上市貼牛。並可留意屬活躍條款的低面值騰訊牛(56846)，收回價710元，行使價707.5元，換股比率500，槓桿比率19.7倍，活躍條款、低面值。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約4個月的騰訊沽(22885)，行使價595.38元，2021年05月25日到期，實際槓桿8.5倍，高槓桿。貼價選擇可留意屬低面值的長年期騰訊沽(26146)，行使價635.86元，2022年06月23日到期，實際槓桿3.1倍，貼價、低面值、長年期。熊證方面可留意屬遠熊的騰訊熊(59295)，與現價有約60元收回距離，收回價800元，行使價802.5元，換股比率500，槓桿比率10.9倍，近60元收回距離遠熊。
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