觀塘凱滙第2期啟動重推 大批買家已到場

該批單位日前截止接受認購登記，共錄逾370張入票登記。項目上周公布推出近2年來首張全新價單，提供118伙，包括116伙標準戶及2伙特色戶，間隔一房至三房不等，扣除15%最高折扣優惠後，折實平均呎價22,638港元，較項目2019年2月對上一張價單平均呎價高約4.7%，但仍較啟德新盤最新一批單位的折實平均呎價25,175元，具約10%折讓。

發展商指出，是次推出單位已輕微加價，部分單位加幅反映單位所處樓層較高，以及可享更佳景觀等因素。而整批單位折實售價由770.61萬至1,994.18萬元，呎價介乎20,006至26,772元。

信置集團聯席董事田兆源表示，凱滙兩期料於第2季交樓入伙，基座商場亦預計在4月開幕，對用家及投資者均具吸引力。