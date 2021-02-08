觀塘凱滙第2期啟動重推 大批買家已到場
2021年02月08日 10:50
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信置集團聯席董事田兆源到場督師。
農曆新年前新盤推售氣氛熱鬧。信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第2期今(8日)推售204伙，當中以價單形式推出的發售132伙，早上10時半起安排買家報到，大批買家已陸續到場，初步反應理想。發展商將於11時許即場進行抽籤，之後隨即揀樓。
該批單位日前截止接受認購登記，共錄逾370張入票登記。項目上周公布推出近2年來首張全新價單，提供118伙，包括116伙標準戶及2伙特色戶，間隔一房至三房不等，扣除15%最高折扣優惠後，折實平均呎價22,638港元，較項目2019年2月對上一張價單平均呎價高約4.7%，但仍較啟德新盤最新一批單位的折實平均呎價25,175元，具約10%折讓。
發展商指出，是次推出單位已輕微加價，部分單位加幅反映單位所處樓層較高，以及可享更佳景觀等因素。而整批單位折實售價由770.61萬至1,994.18萬元，呎價介乎20,006至26,772元。
信置集團聯席董事田兆源表示，凱滙兩期料於第2季交樓入伙，基座商場亦預計在4月開幕，對用家及投資者均具吸引力。