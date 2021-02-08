積金局：去年港人強積金淨回報11.7%

積金局今(8日)公布2020年強積金制度投資表現，截至2020年12月底，強積金總資產值約1.14萬億港元，扣除費用及收費後，錄得約4,100億元或36%淨投資回報，去年年度淨回報為11.7%，而自制度在2000年實施以來的年率化回報為4.8%，較2019年增加0.7個百分點，亦高於同期通脹率1.8%。

積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜稱，去年新冠肺炎疫情嚴重打擊全球經濟活動，但去年全年強積金的總資產值仍見穩健增長，並連續2年錄得雙位數的年率化回報，反映強積金制度長遠經得起考驗。

值得注意的是，去年全部6類強積金基金(即股票基金、混合資產基 金、債券基金、保證基金、強積金保守基金及貨幣市場基金)均錄得正回報。當中股票基金和混合資產基金的回報分別為15.1%及13.2%。債券基金的回報按年增加3.5個百分點至7.7%，成為去年回報增幅最多的基金類別。

至於具備隨年齡降險、分散投資環球市場和設有收費上限3大特點的預設投資策略，當中的核心累積基金及65歲後基金去年整體回報分別為12.3%及8.8%。

鄭提醒打工仔，強積金是一項長達30、40年的長線投資，期間無可避免會遇上金融市場的短期升跌。計劃成員應根據自己的可承受風險水平、人生階段等，作出合適的投資配置，切勿嘗試捕捉和跟隨短期市場走勢。