新春長假快開始　北水暫停港股表現會如何？

今年以來，北水成為港股做好的主要力量。可內地春節長假即將啟動，港股投資者將會知道，北水暫停作賽下，港股的承接力有多大。

從周二(9日)到17日，港股通將會暫停交易，這將給推動香港股市創下1985年以來最佳年度開局的創紀錄資金流入踩下煞車掣。

在內地某些板塊的估值達到了十多年來的最高水平之後，投資者在去年底通過港股通抄底。今年首五周，內地投資者淨買入了價值近480億美元(3,744億港元)的港股，已經超過去年全年總額的一半，今日(8日)還在繼續買進。

雖然如此，惟外電報道，考慮到人們在春節期間交流投資思路可能刺激股票在港股通重新開放後進一步上漲，長假前暫未見太大的回吐壓力，部基金經理更在加注港股。

有分析指，對內地投資者而言，港股仍將有吸引力，因為A股表現突出的股票都漲到天上去了，估值很瘋狂，目前還處於港股長期買入趨勢的開端。