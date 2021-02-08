全球平板電腦出貨量3年來最多　增長勢頭難持續

國際數據公司(IDC)公布初步數據，2020年第4季全球平板電腦出貨量約5,220萬部，按年增長19.5%。新冠肺炎疫情推高需求，平板電腦市場出貨達到自2017年第四季的4,990萬部以來的最高水平。

中國平板電腦市場上季出貨量約614萬部，按年增長5.6%，增幅低於全球市場。其中Slate Tablet(傳統直板式平板電腦)出貨量約247萬部，按年下降16.7%；Detachable Tablet(支持官方鍵盤平板電腦)出貨量約367萬部，按年雖增長28.8%，但增幅為近8個季度最低。

2020年第4季，蘋果公司以36.5%的市場份額稱冠全球平板電腦市場，按年增長19.5%。過去兩個季度推出的新款iPad和iPad Air推動銷情，加上疫情下民眾居家避疫，遠程教育成為最主要的教學模式，因此iPad在教育行業出現了數次大規模商用採購。第二至四位依次為三星、聯想及亞馬遜。華為則以330萬部的出貨量位居第五位，雖然美國制裁打斷增長勢頭，但該公司在中國依然保持強勢。

值得留意，TCL在2020年第4季全球平板電腦市場延續了大幅增長勢頭，按年增長229.3%，全年計實現了178.7%的增幅，在全球首十大廠商中增幅最大。

IDC全球移動設備追踪項目分析師Anuroopa Nataraj表示，由於在家辦公和在線教育促使消費者和教育界出現前所未有的需求，推動了全球平板電腦市場的復甦。然而，因為面臨來自筆記本電腦和智能手機的巨大競爭，預計全球平板電腦市場不會長期保持這種增長勢頭。