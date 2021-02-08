等了又等！航空旅遊業復甦需時 數以百萬飯碗不保

自去年開始爆發的新冠肺炎疫情，重創全球航空與旅遊業，各界普遍預期，飛長途機旅行可能要到2023年始完全恢復，而商務旅遊更料將需時多年才能復原，或影響一個商務生態系統，影響所及包括航空公司、酒店、旅行社、租車公司，機場免稅店、市中心餐廳、計程車司機，以及飛機零件製造商等。

隨着近日出現變種病毒後，航空業已將預估旅遊業大幅復甦的時間延後到2022年，此可能威脅數十萬名機師、機組人員及機場員工的飯碗不保。

據美國旅行協會，2019年國內外商務旅客在美國的直接支出額為3,342億美元，支撐250萬個工作機會，但若計及後續效應，商旅真正支持的經濟產出及就業其實多出約1倍。美國勞工部數據亦顯示，旅遊相關行業自去年2月以來，已流失約100萬個職位，包括逾60萬個酒店職位、12萬個航空公司相關就業，以及數千個涉及餐廳、航太製造到會議中心營運等工作。

達美航空近來的顧客調查預測，國內外商務旅行將在2023年前，恢復到疫情爆發前的70%。西南航空預估，在今年底前，國內線的生意仍可能較疫情以前少50%至60%。