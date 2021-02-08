兩大市場現象顯示　美國通脹可能愈走愈近…

外媒報道，近來美國公債藥息率急升，加上產業供應鏈的成本激增，這些迹象均顯示美國的通膨即將來臨。

由於美國長期孳息率攀升，美國公債孳息率曲線(長短期公債藥息率差)為多年來最陡峭；美國10年期公債孳息率上周收在1.1635%，為去年3月來最高，30年期公債孳息率則收在1.9711%，為近一年來首次接近2%。評估未來１０年每年通脹率預期的美國10年期抗通脹債券(TIPS)損益平衡率已升抵2.19%，為2018年中來最高。

這個典型迹象顯示，債市正預期經濟將更強勁增長、通脹將上揚。 在國會參眾兩院分別通過一項預算決議案，允許民主黨能獨力推動總統拜登1.9萬億美元刺激計劃過關，再加上聯儲局也樂見通脹率暫時超出2%目標值，這種通脹預期可能會進一步走高。

經濟學家已紛紛調高美國經濟成長預估，報道引述Cornerstone經濟學家拉扎爾預期，美國經濟在第4季前將擴張7%，高於之前預估的6%。另有報道指出，供應鏈成本上揚也在推升通脹。如德國汽車製造商正考慮增加半導體庫存，以防止重蹈晶片短缺致使汽車生產停擺的覆轍，從而可能促使汽車業改變數十年來「即時管理」供應鏈的模式。

此外，全球貿易急劇復甦致使送貨嚴重延遲與運費飆漲，也推升海運成本。美國健身器材商派樂騰(Peloton)表示，未來6個月將花1億美元在空運與快速海運上，以改善交貨的等待時間。全球各地的製造業採購經理人指數(PMI)調查亦顯示，生產價格已開始飆升。