調查：近9成港企認同雲端工具是渡過疫關最重要因素

調查顯示，港企在選擇雲端合作夥伴時，較亞洲其他市場的企業更看重供應商的本地化服務，包括語言能力和本地服務團隊等。71%的企業認同亞洲本土供應商由於對「亞洲思維」有更好的理解，因此能提供更佳的技術方案。調查數據顯示 74%的受訪香港企業已選用了亞洲本土雲端服務供應商的方案，比率居該調查所涵蓋的市場之最。

在選擇雲端服務供應商時，香港企業首要考慮供應商的技術能力，其次是與現有資訊科技基礎設施的整合，以及供應商在安全領域的表現。同時，近半受訪企業(49%)表示，疫情期間成本亦是選擇供應商的重要考量，較疫情前增加了4個百分點，數字或反映疫情令企業對營運成本的管控更趨謹慎。

調查由阿里雲委託獨立研究機構於2020年底進行，訪問超過1,000家來自香港、馬來西亞、新加坡、印度、印尼和菲律賓的企業，深入了解企業對應用雲端解決方案以及亞洲地區創新前景的取態。