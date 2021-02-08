未達協議目標！中國去年僅採購79%美農產品

美國農業部上周五(5日)公布的數據顯示，美國2020年出口287.5億美元的農產品至中國，未達到中美第一階段貿易協議的365億美元採購目標，達標率僅79%。

值得注意的是，拜登政府較早表示，正在審查2020年1月簽署的中美貿易協議。美中貿易全國委員會發言人Doug Barry表示，中國還有11個月的時間兌現兩年內多買2,000億美元美國產品的承諾。不過外界早已預期，2020年中國的採購量不會達標。

根據中美去年1月15日簽下的貿易協議，中國承諾以2017年對美採購金額為基準，在兩年內增加購買2,000億美元的美國商品及服務，而中國對美國農產品的採購目標，較2013年創下的290億美元紀錄，還要高出25%。

外電報道，2020年美國農產品受到疫情影響延遲出口，但銷售在下半年大幅回升，其中黃豆是中國採買最多的美國農產品，去年美國對中國的黃豆出口額達到141.6億美元，高於前年的80億美元，但不及2012年創新高的148.8億美元。

此外，分析員預期，中國玉米進口量將激增。美國農業部1月底表示，有中國買家向美國採購136萬噸玉米，規模僅次於2020年7月中國買入高達193.7萬噸玉米，這也是美國總統拜登上任之後，中方首次大買美國大宗商品。

美國海關數據顯示，中國2020年總共向美國購買1,130萬噸玉米，首度超越世界貿易組織 (WTO)設定的配額水平。分析員認為，中國2021年的購買量很可能再次超越WTO配額。