分析指兩大原因令全球貨幣戰打唔成！

過去一年美元貶值令各國央行不惜被美國盯上也要干預匯率，尤其是亞洲國家，使不少投資者擔心全球貨幣戰即將開打。不過，分析指出，一則美國拿這些央行沒辦法，二則今年美國經濟有望出現復甦，增長超越中國，屆時匯率問題將會獲得解決。

外媒引述保德信投資管理(PGIM)固定收益首席經濟學家Nathan Sheets指出，各國央行一心想刺激國內經濟及通貨再膨脹，但在需求及利率皆低的情況下，只好從匯率下手。

拜登上任後誓言立法加速美國製造業發展，使聯邦政府更密切注意各國央行干預匯率的情形。他認為，美國財政部將對干預匯率的國家採取更強硬立場，尤其是長期干預者。事實上，美國財政部去年12月已將越南、瑞士列為匯率操縱國，其他諸如中國、南韓、新加坡、台灣、泰國、印度也被列入觀察名單。

Columbia Threadneedle投資公司利率及貨幣分析師Ed Al-Hussainy則認為，無論美國財政部再怎麼強調立場，實際作為依舊有限。美國強調要由市場決定美元匯率的口號，終究只是口號。瑞士央行總裁Thomas Jordan就揚言，就算遭到美國批評，瑞士也要收購外幣來阻擋瑞士法郎升值。

對沖基金Eurizon SLJ Capital經理人Stephen Jen亦相信，貨幣戰機率不大，因為美國紓困案規模遠勝其他國家，將推動美國經濟今年大幅成長。聖路易聯邦準備銀行總裁James Bullard預期，今年美國經濟成長6%，將超越中國表現，屆時便可抵銷美元疲軟給美國產業帶來的不利衝擊。