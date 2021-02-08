新春前人行不放水反收水？到底搞邊科？

年關前後，央行通常會釋出資金以增加市場流動性，不過，中國人行近兩周卻從市場抽走3,200億人民幣資金，使銀行間隔夜拆款利率揚升至3%的相對高點。分析師認為，人行此舉目的是消除過多的流動性，以抑制房地產和資產價格的上漲。

日媒報道，據以往經驗，新春前一個月，春運開始，中國人都返鄉或旅行，人行就會開始放錢增加市場流動性，以確保旺季市場流動性穩定。可今年非常不尋常，人行不僅沒有釋出資金動作，竟反向收緊市場資金。在近兩周內從金融市場撤回3,200億元人民幣，引來市場熱議。

儘管人行上周五(5日)表示將在春節前假期前向市場釋出1,000億元人民幣，但當天其實有1,000億元人民幣逆回購到期，等於流動性沒有淨變化。因此，近兩周銀行隔夜拆款利率仍然相對較高，利率接近3%，1月下旬隔夜拆款利率甚至一度飆升至6%。

分析指出，由於內地當局正在努力減少房地產市場的投機活動，但上海、北京和深圳等大城市的住房需求仍然強勁。為了防止房地產泡沫化，當局從去年夏季開始加強對30多個城市房地產銷售的限制，包括限製家庭可購買房屋的數量。近期也出台抑制炒房措施，不僅禁發對樓市的言論，也不許預測政策走向，還推出多項限制購房的措施，要求銀行依照官方指導，嚴守房貸抵押上限。惟今年1月內地房屋銷售額同比增長30%至71.4億元人民幣，銷售仍呈上升趨勢。