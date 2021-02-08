晶片短缺衝擊PS5出貨！去年底銷量敗給任天堂Switch

新冠肺炎去年全球大爆發，不少人在疫情下被迫「宅在家」，刺激遊戲機需求大增。任天堂在去年第3季度(10至12月)售出超過1,100萬部Switch，按季大增68%；按年亦增長7%。較其主要競爭對手PS5多兩倍。

據悉，去年11月面世的PS5，截至12月底的銷量為450萬部。同期微軟新主機Xbox Series X和Series S的銷量合共約250萬部。日媒指出，由於晶片供應吃緊，供應商無法生產更多PS5主機，令去年底假期季節的銷量輸給Switch。

PS5的GPU及中央處理器(CPU)供應商，同時供應Xbox訂製晶片的超微(AMD)承認，當前的全球晶片短缺可能會影響遊戲業，預計PS5和Xbox的晶片供應，在今年上半可能仍然緊張。

任天堂預期，該公司截至今年3月底止的2020年度Switch主機銷量將達2,650萬部，瑞銀證券駐東京分析員Kenji Fukuyama則認為，受益於任天堂將在2月發表的遊戲《超級瑪利奧3D世界+狂怒世界》，估計Switch在2020年度的銷量將達2,750萬部。