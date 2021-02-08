澳洲農民警告：中澳交惡　10年損失將超2191億元

澳洲統計局(ABS)發布的數據顯示，去年澳洲貿易順差730億澳元創紀錄，且中國內地仍是最大出口目的地，多家澳媒指這顯示中國對澳各種貿易刁難並無效果，但英國傳媒引述澳洲農民警告，若不再着手修復與中國的爭端，今年至2030年的10年內損失369億澳元(約2,191億港元)。

澳洲全國農民總會(National Federation of Farmers)周五自籌35億澳元(約208億港 )，以提供農民實現聯邦政府所倡議的出口市場多元化、改善貿易供應鏈等戰略。他們認為，政府該投資，因為與中國的貿易爭短除導致損失至少280億澳元(約1,663億港元)以外，2030年農業產值達1,000億澳元(約5,940億港元)也難以實現，因為貿易動盪會構成嚴峻挑戰。

NFF執行長Tony Mahar，為因應不利因素，必須制定一項長期貿易戰略，既深化現有市場，又使出口目的地多元化，改善供應鏈並建立國內產業增值能力。該會已經將清單交給政府，希望未來4年他們也能持續提供援助。

中國去年以澳洲國內售價較大陸便宜認定存在傾銷事實，11月28日起以加徵107.1%至212.1%保證金方式作為反傾銷措施，12月10日又公告加徵6.3%或6.4%反傾銷稅。澳洲葡萄酒直至10月都尚能維持對陸1億至2億澳元出口，但在12月已經降到接近零。

報道引述葡萄酒商Bruce Tyrrell家族自1858年就在雪梨北邊Hunter Valley經營酒莊，他稱自己面對中澳貿易摩擦，已經在美國、加拿大擴張市場，在斯里蘭卡重新開業，還有嘗試進入烏茲別克市場。去年7月中國啟動反傾銷調查時，馬上就開始布局還有找尋新市場，至今多少有幫助，但是不可能有市場替代中國。商戶受到很重打擊，因為中國是澳洲葡萄酒最大和利利潤最豐厚的市場。

澳洲政府和一些企業聲稱已經成功找到替代中國的農產品市場，有穀物生產商宣布，首批出口墨西哥的大麥，也成功打開沙特阿拉伯伯飼料大麥市場。但多數分析師指出，考慮到市場規模和獲利能力，失去中國市場仍是澳洲農業部門主要憂慮。