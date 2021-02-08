滙豐沈昱：看好中港股票市場　恒指談泡沫論言之尚早

內地經濟逐步復甦，政策何時退場成為市場焦點。滙豐環球投資管理中國及香港股票部主管沈昱稱，內地貨幣及信貸政策自今年初趨中性化，未見顯著收緊，但已成為一項潛在風險，投資者應予以關注，因寬鬆政策退場乃全球股票市場無法躲避的一個周期，而全球把經濟重回正軌的寄望放在疫苗，倘若疫情持續反覆或疫苗接種有所延遲，將令經濟及股票市場的不確定性攀升。

她看好中港股票市場，並指企業盈利今年反彈，全球資金對中國市場的配置仍偏低，加上人民幣維持強勢，將吸引更多資金南下，繼而令香港股市受惠。「北水」淨流入港股通的規模自去年下半年起增加，相信此趨勢持續，乃由於內地新發行基金增加，或繼續配置港股持倉。對於內地資金而言，港股具有獨特行業，包括互聯網、教育、地產管理及消費品公司等，估值也更為合理。恒指過去幾年幾無增長，表現基本差絕其他市場，現階段談泡沫為之尚早。

該行預期，內地科技創新和先進製造的研發開支將大大增加，城鎮化將出現改革，藉以促進地區協調發展，將內循環、數碼化和綠色經濟列為3大重要投資主題。

內地企業不斷出現債務違約，該行債券投資管理聯席董事林嘉銘認為，不會造成系統性風險，因內地政府讓市場力量去調整信貸風險的「走勢非常明顯」，故弱勢公司無法逃避違約。此況下，投資者應審慎投資選擇基本面更強的公司，不應該再持有政府一定會拯救債務「爆煲」企業的想法。他表示，內地企業債務違約個案不斷增加，但整體違約率仍相對其他市場為少，僅為在岸債市總額的1.3%，預計今年維持相等水平。今年初內地信貸政策輕微收緊，對債市影響不大。林指，全球央行於疫情期間進取降低利率，對比內地主要採取中期借貸便利操作(MLF)及貸款市場報價利率(LPR)的做法相對保守。即使政策回歸正常，其所帶來的痛楚也不會太大。

他指，中國債券的估值極具吸引力，尤其是在目前全球債市，1/4債券收益率處於負數。在離岸美元信貸市場，與美國、歐洲和非亞洲新興市場的企業相比，中國企業發行的債券享有「亞洲溢價」，能夠提供吸引估值及良好流動性，且年期較短。

此外，沈相信，美國拜登政府上場後，首要任務是處理國內事務，故兩國關係短期內不會有所惡化，也不會迎來改善。她留意到內地正加緊步伐在半導體等科技範疇發展，只要內地發展得夠快，面對華府收緊供應鏈的威脅就得以減少，又指對比數年前特朗普剛上任美國總統，中國現正處於更好的局面(in a better position today)。