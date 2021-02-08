布油飆1%企穩60美元 道期升百點
2021年02月08日 16:09
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美匯指數處91水平；港匯反覆報7.7526；離岸人民幣(CNH)升上6.4503；美元兌日圓報105.46；歐元企1.2048；英鎊見1.3742。金價報1,816美元。油價升逾1%，布油高見60.06美元，為去年2月以來首次升穿60美元關，紐油報57.45美元。道指期貨升100點。
●市後關注點
-15:00 德國12月工業生產
●恒生指數全日收報29,319點，升30點或0.11%，主板成交1,858億港元。大型科技股動力減弱，美團早段飆3.1%後回吐，收報406.4元，升1.2%。騰訊升0.47%；京東集團跌0.59%；小米集團連跌5日，再跌0.18%；阿里巴巴反覆偏軟，跌0.62%。傳長城汽車將進軍晶片業，收市飆9.67%。https://bit.ly/36Tdmax
●滬綜指升1%重上3,500點，有色金屬股受捧。https://bit.ly/3aFCRxm
●日股漲609點再創30年新高，韓股跌0.9%。
●脫歐衝擊經濟，英國1月對歐盟出口急降近七成。
●傳有成員國憂惹華不滿，D10聯盟計劃將無限期延後。
●耶倫：若欠缺強力紓困措施，美經濟復甦將放緩。
●傳TikTok擬攻美國電商市場，將推直播購物。
●全球平板電腦出貨量3年來最多，增長勢頭難持續。
●否認與Apple磋商研發電動車，現代及起亞股價齊挫。
●晶片短缺衝擊PS5出貨！去年底銷量敗給任天堂Switch。
●小米去年研發投入100億人民幣，預算最多增加40%。
●內地春運熱鬧景況不再，航空業影響大。
●內地對沖基金資產去年增加1.3萬億人幣，擊敗華爾街對手。
●內地股市樂觀情緒佔上風，近九成私募持股過節。
●澳洲農民警告：中澳交惡，10年損失將超2,191億元。
●華為全球部署逾20個行業5G示範應用，簽署合同1,000個。
●中國供應商去年佔印度智能手機出貨量77%。
●未達協議目標！中國去年僅採購79%美農產品。
●瑞銀料內地今年或收緊貨幣和信貸政策。
●胡潤財富報告：內地億元資產家庭靠炒樓炒股致富。
●積金局：去年港人強積金淨回報11.7%。
●調查：近9成港企認同雲端工具是渡過疫關最重要因素。