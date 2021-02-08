布油飆1%企穩60美元　道期升百點

2021年02月08日 16:09
  • 東網電視
    更多新聞短片
    美匯指數處91水平；港匯反覆報7.7526；離岸人民幣(CNH)升上6.4503；美元兌日圓報105.46；歐元企1.2048；英鎊見1.3742。金價報1,816美元。油價升逾1%，布油高見60.06美元，為去年2月以來首次升穿60美元關，紐油報57.45美元。道指期貨升100點。
    ●市後關注點
    -15:00 德國12月工業生產
    ●恒生指數全日收報29,319點，升30點或0.11%，主板成交1,858億港元。大型科技股動力減弱，美團早段飆3.1%後回吐，收報406.4元，升1.2%。騰訊升0.47%；京東集團跌0.59%；小米集團連跌5日，再跌0.18%；阿里巴巴反覆偏軟，跌0.62%。傳長城汽車將進軍晶片業，收市飆9.67%。https://bit.ly/36Tdmax
    ●滬綜指升1%重上3,500點，有色金屬股受捧。https://bit.ly/3aFCRxm
    ●日股漲609點再創30年新高，韓股跌0.9%。
    ●脫歐衝擊經濟，英國1月對歐盟出口急降近七成。
    ●傳有成員國憂惹華不滿，D10聯盟計劃將無限期延後。
    ●耶倫：若欠缺強力紓困措施，美經濟復甦將放緩。
    ●傳TikTok擬攻美國電商市場，將推直播購物。
    ●全球平板電腦出貨量3年來最多，增長勢頭難持續。
    ●否認與Apple磋商研發電動車，現代及起亞股價齊挫。
    ●晶片短缺衝擊PS5出貨！去年底銷量敗給任天堂Switch。
    ●小米去年研發投入100億人民幣，預算最多增加40%。
    ●內地春運熱鬧景況不再，航空業影響大。
    ●內地對沖基金資產去年增加1.3萬億人幣，擊敗華爾街對手。
    ●內地股市樂觀情緒佔上風，近九成私募持股過節。
    ●澳洲農民警告：中澳交惡，10年損失將超2,191億元。
    ●華為全球部署逾20個行業5G示範應用，簽署合同1,000個。
    ●中國供應商去年佔印度智能手機出貨量77%。
    ●未達協議目標！中國去年僅採購79%美農產品。
    ●瑞銀料內地今年或收緊貨幣和信貸政策。
    ●胡潤財富報告：內地億元資產家庭靠炒樓炒股致富。
    ●積金局：去年港人強積金淨回報11.7%。
    ●調查：近9成港企認同雲端工具是渡過疫關最重要因素。