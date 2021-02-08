金管局延長「銀行業人才起動計劃」

考慮到疫情持續影響香港經濟及勞工市場，香港金融管理局今日(8日)宣布延長「銀行業人才起動計劃」。

計劃由金管局聯同銀行業推出，將延伸至今年應屆畢業生，由2021年9月開始提供為期6個月的工作機會及專業培訓(2021年計劃)。而在現行計劃(2020年計劃)下，參與機構可按業務需要，延長聘用已受聘的畢業生，為期不多於6個月，即以2021年8月31日為限。

在銀行界的支持下，2021年計劃的規模將會增大，帶來更多職位，參加資格亦將由本地大學畢業生擴大至包括非本地大學的畢業生，安排將令更多有志投身香港銀行業的年輕人受惠。

據2021年計劃，銀行、儲值支付工具營運商連同金管局將提供合共約450個職位，包括零售及商業銀行的前線營運以至後勤工作，計劃期限將由2021年9月初開始，為期6個月。

與2020年計劃一樣，金管局將向參與機構資助最多達計劃參與者月薪，即1.2萬元的一半，及有關畢業生參加相關專業培訓課程的費用，每人不多於5,000元。計劃於5月1日開始接受申請，參與機構在面試後於7月至8月左右公布甄選結果。

金管局總裁余偉文表示，勞工市場在疫情持續下仍然充滿挑戰，延長計劃將為年輕人提供機會，累積更多工作經驗及金融知識，更好裝備自己，為日後經濟復甦時在銀行業拓展事業打好根，有助銀行業擴大年輕人才儲備。