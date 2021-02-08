金管局余偉文就香港5大問題解畫　資金間中流出正常不過

香港金融管理局總裁余偉文出任金管局總裁至今已有16個月，他表示，期間香港面對諸多挑戰，包括社會事件、地緣政治、新冠疫情等，而最大的挑戰之一，是與市場持份者的溝通，並回應其對香港現狀和保持國際金融中心地位的關注。

他指，要處理的很大程度上是觀感問題，金管局團隊主動接觸本地及國際金融市場的持份者，在過去一年間通過約60場線上交流活動，向超過1.5萬位人士闡釋香港的真實情況。交流中有幾個常見問題，希望藉此與大家分享。

問1：香港是否出現資金外流的情況？

答1：剛好相反，資金是淨流入。倘若資金持續流出，港元匯率應會轉弱，銀行存款亦會減少。兩個主要指標中，港元匯率在2020年一直處於強方，且由於資金持續流入，強方兌換保證自去年4月以來共觸發85次，金管局從市場買入500億美元，是自2010年以來金額最高的一年。另外，銀行存款總額在2019及2020年均告上升，2019年錄得2.9%按年增後，2020年再升5.4%。

資本自由流動是香港作為國際金融中心的根本，受《基本法》保障。出於不同原因，間中會有資金流出的情況，這正常不過。由於流入的資金比流出的多，基本上保持資金淨流入港元。港元市場按照貨幣發行局制度有序、穩定運作。

問2：許多港人開設離岸帳戶以便調走資金？私人財富正在撤出香港？

答2：事實上，香港的私人財富管理業務持續增長。香港私人銀行的資產管理規模(AUM)在2019年上升19%。香港繼續是亞洲最大的私人財富管理中心，全球排名僅次於瑞士。雖然尚未有2020年的數字，但根據主要私人銀行提供的初步數據，在2019年的強勁表現的基礎上，2020年香港該行業增長趨勢延續，錄得雙位數增幅。

據從零售及私人銀行所得的資料顯示，關於開設離岸戶口的查詢在2019年有所上升，但到了2020年已大致回穩。而上述資金淨流入的現象也反映出，即使開設離岸帳戶，但實際轉移的金額並不顯著。

問3：金融機構(例如對沖基金及指數基金管理人等)是否紛紛撤出香港？

答3：整體而言，香港資產管理公司的數目由2019年底的1,808家，增至2020年底的1,878家，在疫情衝擊下仍保持3.9%增幅。據最近的統計數據，儘管2019年經歷社會事件，截至該年底香港的資產管理規模按年大幅上升20%，至近4萬億美元，年內錄得2,000多億美元的資金淨流入。

香港是亞太區繼內地之後最具規模的私募基金樞紐，總資產管理規模在2019年達1,600億美元。而全球規模最大的20家私募基金當中就有15家於香港設點，其中不少更是地區總部。同時，私募投資基金落戶香港的興趣日益濃厚，自去年8月香港引入私募行業常用的有限合夥基金法律框架後，僅5個月便有90多隻有限合夥基金在香港註冊。

至於機動性較强的對沖基金業，截至2020年6月，共有445家對沖基金設於香港，為亞太區之冠。

對沖基金、資產管理公司以至銀行，都會基於不同的商業考慮進入或退出個别市場。金管局既是投資者也是監管當局，與市場和這些金融機構經常有溝通。據了解，當中有部分退出本港市場，或是因為業務重心有所轉變，又或是集團層面的整合所致；但同時我們也看到新的金融機構落戶香港，帶來新的業務與擴展計劃。機構進場退場，對於國際金融中心是常見的事。

問4：香港的資本市場褪色？

答4：香港的資本市場發展蓬勃。港交所在2020年的集資額全球排名第2，僅稍低於納斯達克交易所；在過去12年，有7年名列榜首。

另外，股票通與債券通的交易量增長强勁，反映香港作為連接內地與國際市場的門戶地位穩固。股票通的日均成交量在2020年上升逾1倍，其中北向通增長119%，南向通更是增長128%。目前國際投資者持有的A股，約七成經香港交易。

債券通的表現同樣出色。人民幣債券收益率普遍較高，加上分散投資的需要，吸引國際投資者不斷增加人民幣債券配置，令債券通日均成交量在2019年增長兩倍，2020年繼續錄得82%的可觀增長。儘管境外投資者早在2010年(即債券通推出的7年前)已經可以直接參與在岸債券市場，目前超過一半的國際投資者的交投、他們所持約1/4的債券經香港進行，反映出香港高效並與國際接軌的金融基建尚有很大的發展空間。

問5：香港是否出現人才荒？

答5：儘管去年香港的失業率因疫情而急升，但金融及保險業的職位反而分別錄得0.7%和1.4% 的按年增長。金融業人才就如同金融機構，會隨發展機遇而流動。香港接連內地的獨特優勢、蓬勃發展的金融科技與可持續金融，為各式各樣的人才提供了理想的發展平台。

此外，我們保持着許多具吸引力的生活元素，包括與世界各地的連繫、自由市場的政策環境、國際大都會氛圍、多元文化等，都造就了香港這個多采多姿、生氣勃勃和開放包容的城市，吸引了各地人士來港投資、工作與居住。