渣打夥社聯新年捐100萬買食物福袋　料5000個家庭受惠

年近歲晚，唔知大家有咩新搞作呢？渣打銀行(香港)就趁住農曆新年，聯同香港社會服務聯會，捐出100萬元買食物福袋贈予低收入人士，渣打亞洲區行政總裁洪丕正、香港行政總裁禤惠儀等管理層都有落手整福袋嫁，加上該行自行捐贈食物至指定的非政府機構服務單位，預計有5,000個家庭受惠，一齊暖笠笠過新年！

首階段派發已於上周完成，主要針對去年成功申請及已獲發「渣打社聯劏房住戶租金資助計劃」租金資助，或居於劏房的學生資助處資助計劃之非綜援受助家庭。據聞第二階段派發將於2月16日展開，對象會伸延至其他居住於劏房，並有個別需要的家庭。

原來除咗香港，該行另外10個亞洲市場都有舉辦唔同義工活動，包括中國內地、印尼、南韓、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及越南等，將溫暖送至全球。

其實，除咗直接送贈食物，仲可以透過運動行善。宏利保險與社會企業銀杏館籌辦「日行一膳」大挑戰，於農曆新年期間分兩個階段進行，每個階段為期4天。宏利MOVE會員只要於每個挑戰階段合力走出1.8億步，並將活動數據同步至MOVE手機應用程式，宏利便向低收入長者及無家者透過銀杏館捐出1,100份豐富膳食。兩個階段達標後，累計可在新春期間將2,200份膳食送給有需要人士。