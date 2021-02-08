新盤UPDATES：樓盤新春啟動銷售攻勢 應節優惠加強吸客
2021年02月08日 18:32
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新盤推售步伐未有減慢，新春期再有樓盤啟動銷售攻勢，並錄得不俗成績。發展商有見市場需求持續，個別於農曆新年期間照常營業，並推出應節優惠加強吸客。
●凱滙第2期啟動重推 暫沽57伙套現逾7.1億元
農曆新年前新盤推售氣氛熱鬧。信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第2期今(8日)推售204伙，當中以價單形式推出的發售132伙，早上10時半起安排買家報到，大批買家已陸續到場，初步反應理想。發展商將於11時許即場進行抽籤，之後隨即揀樓。
信置表示，開售首1小時已售出超過50個單位，目前暫沽57伙，單日套現逾7.1億港元。項目累售1,687伙，套現逾210億元。據悉，有2組買家因應項目快將入伙，分別以2,400萬及2,800萬元，連購2伙作自用及投資用途。該批單位日前截止接受認購登記，共錄逾370張入票登記。
●代理料凱滙2期日內沽逾百伙 有買家擬3600萬掃貨
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，觀塘凱滙第2期重推反應理想，料今日可售出超過100伙，公司有數組大手買家計劃入市，其中1組有意選購兩伙三房戶，涉資約3,600萬港元，個別買家更料須繳付樓價15%辣稅入市。
●恒基8盤引入新春利是優惠
農曆新年將至，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，元朗尚悦‧嶺、西營盤翰林峰、鰂魚涌君豪峰、北角君譽峰、北角尚譽、香港仔南津‧迎岸、 紅磡啟岸、長沙灣家壹，開售至今一直備受追捧。為答謝買家支持及恭賀新歲，推出「八星報喜新春置業優惠」。
凡於2月12日(年初一)至2月28日期內，購買以上8大項目住宅單位的新買家，可獲贈23,800或13,800元大利是。
他指出，部門旗下全線住宅項目，於新春期間照常營業，方便客戶於佳節選購心儀物業，安居樂業。而位於尖沙咀美麗華廣場一期5樓的展銷中心，將舉行「恒基金牛迎新春」活動，設有一系列賀歲遊戲、傳統藝術工作坊、財神大派賀歲利是，更有堪輿大師駐場分析流年運程，為參觀人士提供豐富新春節目。
●柏傲灣連沽2伙 四房海景單位售2188.8萬元
新世界發展(00017)旗下荃灣柏傲灣，今日加價重推2個早前交易未有進展單位，隨即獲得買家承接。其中1個為海景四房一套戶，單位為1A座19樓D室，實用面積1,039方呎，折實售價2,188.8萬元，呎價21,066元。
項目累售982個單位，佔項目99%，住宅單位及車位共套現逾103億元，項目尚餘最後1伙待售，單位為頂層海景一房戶，2A座53樓C室，實用面積421方呎。
●128 WATERLOO示範單位增設AR參觀體驗
萊蒙國際(03688)銷售及市場總監蘇誦豪表示，即日起何文田128 WATERLOO示範單位的參觀人士，可親身體驗擴增實境(AR)技術，於展覽廳內兩個無改動示範單位，透過智能平台系統直接模擬單位擺放家具後的效果，而各單位則備有不同的家具風格及組合供參觀人士選擇。 項目已屆拆棚階段，希望趕及最快今年第4季可以開放現樓示範單位予公眾人士參觀。
●The Careml特色戶2695萬沽 呎價逾1.8萬元
永泰地產（00369）旗下屯門The Carmel，近日連錄頂層複式戶及洋房成交，今天以招標形式再售出第2座9樓及10樓頂層複式E單位，實用面積1,478方呎，間隔四房雙套，成交金額2,695萬元，呎價18,234元，樓盤全數特色戶已沽清。項目自1月底至今共售出3伙，包括頂層複式戶及洋房，涉及金額8,635萬元。