租轉買個案增　將軍澳新都城及元朗加州花園錄成交

樓市走勢回勇，部分租客趁市旺買樓做業主，將軍澳新都城及元朗加州花園均錄「租轉買」入市個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲海怡半島連錄大單位成交，其中17座低層A室，實用面積633方呎，三房連套房間隔，以1,038萬元成交，實用呎價16,398元。另一宗為第29座中層G室，實用面積650方呎，成交價1,010萬元，實用呎價15,538元。

●鰂魚涌太古城怡山閣高層F室，實用面積685方呎，三房間隔，以1,220萬元易手，實用呎價17,810元。原業主於2004年8月以292萬元買入單位，持貨17年帳面獲利928萬元。

●小西灣藍灣半島5座高層B室，實用面積751方呎，三房連套房間隔，成交價1,510萬元，實用呎價20,107元。

●鰂魚涌康怡花園A座中層7室，實用面積497方呎，兩房間隔，享會所泳池景，以840萬元沽出，實用呎價16,901元。原業主2012年3月以約498萬元購入單位，持貨約9年轉手帳面獲利約342萬元，物業升值約68.7%。

●筲箕灣樂融軒高層H室，實用面積635方呎，三房連套房間隔，開價約1,188萬元，議價後以約1,168萬元成交，實用呎價18,394元。

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九龍區

●奧運站帝柏海灣錄本月首宗成交，屋苑5座高層F室，實用面積475方呎，兩房間隔，以1,130萬元沽出，實用呎價23,789元。屋苑現時有約160個單位放售，叫價由950萬元起。

●牛池灣怡發花園中層C室，實用面積376方呎，兩房間隔，原開價608萬元，微減3萬元，以605萬元成交，實用呎價16,090元。

●將軍澳新都城1期6座高層D室，實用面積526方呎，三房間隔，有租樓多時用家決定「租轉買」，以820萬元購入單位，實用呎價15,589元。

●將軍澳蔚藍灣畔2座中層D室，實用面積653方呎，三房連套房間隔，叫價1,140萬元，減價97萬元或約8.5%，以1,043萬元沽出，實用呎價15,972元。買家為換樓客，入市贈送妻子。

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新界區

●馬鞍山迎海‧星灣20座低層A室，實用面積794方呎，三房連套房間隔，以1,320萬元易手，實用呎價16,625元。原業主於2014年以881萬元購入單位，持貨7年帳面獲利439萬元。

●粉嶺牽晴間9座低層D室，實用面積385方呎，兩房間隔，以538萬元獲承接，實用呎價13,974元。原業主於2005年以133萬元購入單位，持貨約16年帳面獲利約405萬元，單位升值逾3倍。

●青衣盈翠半島8座高層E室，實用面積675方呎，三房連套房間隔，去年7月叫價1,390萬元放售，累減243.2萬元或約17.5%，以1,146.8萬元成交，實用呎價16,990元。

●東涌映灣園9座極高層A室，實用面積918方呎，三房連套房間隔，叫價1,070萬元，減至1,050萬元轉售，實用呎價11,438元。

●沙田河畔花園E座高層1室，實用面積269方呎，原則兩房改一房間隔，開價約488萬元，議價後以480萬元易手，實用呎價17,844元。

●元朗加州花園紅棉徑雙號屋，實用面積1,017方呎，開價約1,200萬元，以1,148.8萬元沽出，實用呎價11,296元，新買家為區內租客，低息環境持續下決定轉租為買。

●東涌昇薈10座中層G室，實用面積445方呎，一房間隔，減價17萬元，獲年輕上車客以618萬元承接，實用呎價13,888元。