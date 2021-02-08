蝕讓續現！跑馬地豪宅8年貶值130萬 尖沙咀舖錄損手
2021年02月08日 21:26
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儘管樓市交投表現理想，惟部分於高位入市的業主，現時出貨難免要損手離場。跑馬地V Happy Valley一房戶以760萬元易手，原業主持貨約8年帳面虧蝕約130萬元。
市場消息指出，上述單位為高層A室，實用面積約333方呎，放盤叫價800萬元，終減價40萬元沽出，成交呎價約22,823元。據了解，原業主於2013年以約890萬元入市，貶值約14.6%。
此外，何文田ONE HOMANTIN亦錄損手個案。中原馬肇堅表示，屋苑5座中層B室，實用面積約494方呎，屬兩房間隔，開價1,050萬元，減至1,010萬元連租約成交，呎價約20,445元。據了解，單位2017年5月購入價約1,000.8萬元，至今僅升值9.2萬元或約0.9%，料原業主蝕使費離場。
納米單位樓價上升乏力，消息指，長沙灣AVA 61高層D室，實用面積約150方呎，以348萬元轉售，呎價約23,200元。單位2017年9月至今只升值約12.1萬元或3.6%，扣除使費料僅平手。有市場人士認為，政府應考慮撤銷額外印花稅，讓業主在經濟疲弱下易於賣樓周轉。
●尖沙咀舖近7年貶值約2000萬元
近期本港舖位買賣交投轉旺，但零售市場持續低迷下，仍錄得損手出貨個案。尖沙咀赫德道舖位以6,500萬元轉售，較近7年前購入低約2,000萬元。
恒和集團(00513)公布，以上述成交價收購赫德道19至23號地下A號舖連天井A及B號舖，以及1樓A、B、C、D、E、F及G號，與H號連附屬平台。該物業為商用物業，並連有一份2023年1月底屆滿的租賃合約，該交易擬訂完成日期為今年5月底。
據土地註冊處資料，該舖原業主喜慶有限公司，於2014年6月10日以8,500萬元購入物業，現帳面貶值約23.5%。公司註冊處資料，該公司董事為陳彩鳳。名字與翠華控股(01314)主席李遠康的太太相同。據了解，該批舖位多年前曾租予翠華餐廳，其後於2016年中棄租。現時租客為酒吧，月租金約21.5萬元。
另方面，核心區再錄商舖成交。銅鑼灣謝斐道美漢大廈地下4A及5號舖等，於上月中以6,450萬元登記售出。舖位建築面積約1,550方呎，以市值租金約15萬元計，回報率約2.8厘。