美股三大指數齊破頂　港股夜期轉高水

美企季績向好，加上耶倫為拜登1.9萬億美元紓困計劃護航，美股三大指數創新高後繼續上揚，道指目前報31,342電，升194點或0.62%；標指報3,907點，升21點或0.54%；納指報13,949點，升92點或0.67%。港股期指夜市轉高水，現報29,330點，升160點，高水11點。

投資者本周焦點轉移至企業財報，其中包括78個標指成分股，其中包括Twitter，通用汽車，可口可樂和迪士尼。數據顯示，迄今為止已有59%的標指成分公司公布了第4財季財報，其中81%的公司盈利超出預期，這將成為自2008年FactSet開始追蹤該指標以來的第二高紀錄。

摩根士丹利首席美國股票策略師Michael Wilson表示，目前是經濟復甦的早期階段，市場仍處於牛市之中，而且複蘇勢頭正在增強。

另外，美國財政部長耶倫周日稱，如果拜登的1.9萬億美元抗疫紓困刺激計劃中的措施能夠實施，美國可能在2022年恢復充分就業，這一預期比許多現有預期提前2到3年，又警告稱，如果沒有額外的1.9萬億美元聯邦支持，美國的失業率將在未來幾年居高不下。

【22:30】憧憬拜登政府推動1.9萬億美元紓困案，美股3大指數周一(8日)早段齊創新高，道指升151點，至31,299點；標指升19點，至3,905點；以科技股為主的納指升86點，至13,942點。

對於散戶「挾爆」沽空大戶，美股長期大好友Ed Yardeni表示，這反映聯儲局及財政部放水下，市場流動性過多，散戶炒股只是市場過度投機的其中一個亂象，某程度上是非理性亢奮。

不過，這不代表本輪歷史性升市將告終。他指出，預期疫苗廣泛應用，經濟有望繼續增長，加上聯儲局繼續以寬鬆幣策支持，均推動大市上升；雖然股市估值不低，但在當前利率和通脹低企的情況下，給予標指今年底目標4,300點，明年料續升至4,800點。

個股方面，數據分析軟件公司Palantir與國際商業機器(IBM)合作，前者股價早段漲12.6%至38.37美元。

南非暫停使用阿斯利康的新冠肺炎疫苗，阿斯利康股價早段仍微升0.6%至50.07美元。

玩具生產商孩之寶上季每股盈利1.27美元，較市場預期高13美仙，收入亦勝預期，反映疫下桌上遊戲和玩具受歡迎，惟股價早段跌1.1%至96.21美元。