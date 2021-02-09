東方日報B1：油價越60關　商品狂潮「疫」襲　超級通脹成形

全球商品狂潮可能提速！自去年3月以來，從鐵礦石、黃金到銅，以至大豆和玉米，以及原油等商品價格均拾級而上，帶動外媒編纂的商品指數升至逾6年新高。市場人士指商品周期才剛剛開始，由於這些商品與日常生活息息相關，或意味從婚嫁、糧食、建築到旅遊成本都將上漲，若處理不當或經濟增長跟不上，很容易形成超級通脹，使生活百上加斤。

曾被「女股神」Catherine Wood形容為「最佳通脹對沖工具」的虛擬貨幣「一哥」比特幣(Bitcoin)周一再度「破頂」，高見44,850.78美元，24小時內飆14%。有大型美國電動車公司買入15億美元等值的比特幣去「把手上現金的回報最大化」，並宣布接受用比特幣購買其產品。

由於大量需求被壓抑，隨着新冠肺炎疫情最終結束，很可能預示消費熱潮來臨，對不穩定的供應鏈造成壓力，刺激原材料價格上漲。高盛、美國銀行和資產管理公司Ospraie Management等機構都看好投資增加下，原材料價格有更多上升空間。

Ospraie創辦人安德森上月表示，預期在未來18至36個月內，商品的總回報率將達到1至3倍。他指出，當前情況與2009年不同，一方面沒有新的長期供應項目，另方面財政和貨幣刺激措施均最大化，這將合力掀起這場歷來最大商品周期之一。

打理Merchant商品基金的Doug King指出，供應鏈繃緊將提振原材料價格，而且，由於堵塞、文書工作、貿易爭端和其他障礙，相關影響可能比過去20年的周期都要長得多。他續指，這將推動通脹，因為人們需要持有更多庫存，推高需求，令這個剛剛開始的周期，所有商品市場都受到支持。

油價表現強勢，憧憬需求改善，布蘭特期油逾一年來首次重上每桶60美元，周一高見60.26美元，升1.55%，年內累漲16.3%；紐約期油高見57.77美元，升1.61%，年內累漲19%。對沖基金Maglan Capital預期布蘭特期油今年底將升到70至80美元水平。

分析指，油價攀升原因之一，是疫情初期囤積的庫存減少速度較預期快，若繼中國和印度後，發達國需求亦反彈，將再推高油價。原油庫存減少，很大原因是石油輸出國組織和盟國(OPEC+)減產，自去年4月同意減產以來，油組共減產21億桶原油；來自美國的原油供應亦減少，據美國能源情報署(EIA)資料，美國產油商產量較疫前低17%。

不過，獨立原油交易商Vitol和Gunvor均對油價急升後的前景謹慎。Vitol亞洲業務主管馬勒認為，油價「升過龍」，超越後疫苗狂熱水平；Gunvor行政總裁特恩奎斯特亦料油價難以持續高於60美元，因這將促使能源公司增產。

商品狂潮下，金價和銀價亦勢受惠，特別是疫情以來各國推動大規模財政刺激和寬鬆貨幣政策，貴金屬能對沖貨幣貶值風險。現貨金周一反覆，曾升1.2%，至每安士1,836.34美元；現貨銀曾升1.5%，至每安士27.3美元。