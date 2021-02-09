菅氏改革引領日股闖3萬關

日本首相菅義偉推動的政策，或帶領日經指數更上一層樓。

日本可能提早解除部分地區緊急狀態宣言，日經指數氣勢如虹，周一自1990年泡沫經濟爆破以來首次升破29,000點，收市勁升609點或2.12%，報29,388點。市場人士憧憬日本首相菅義偉所推動的數碼化及綠色經濟轉型，加上企業重組提速，或帶領日經指數更上一層樓，突破30,000點大關。

相比各地股市迭創新高，日股可算是少數的例外，現時日經指數與1989年高峰約39,000點還有頗大段距離，但若能升上30,000點重要心理關口，相信依然會令當地投資市場大為振奮。

SMBC日興證券首席股市策略員Masashi Akutsu認為，有別之前經濟滑坡，去年的衰退並非由金融危機或泡沫造成，相信疫苗有助生活回復正常，經濟勢出現強勁復甦。法國興業銀行近期預料日經指數今年底升至29,500點，而在最樂觀的情況下，有四分之一機會升至31,800點。

此外，市場人士密切注視「股神」巴菲特去年高調投資日本多家貿易公司後，會否加碼投資，並吸引其他外國投資，尤其是投資者正由追捧增長股，轉向吸納價值股，相信這會有利估值偏低的日股。

市場普遍認為，日股要進一步攀升，經濟改革的配合必不可少。與前任首相安倍晉三最大分別是，安倍的改革範疇較廣但政策目標往往比較含糊，菅義偉的改革規模雖較小，惟具針對性。其中，菅義偉最近成立「數碼廳」，推動公營部門數碼化以提升效率，新機構招攬的500名員工中，100人將來自私人機構，一些私人企業包括NEC、NTT Data及富士通將會受惠新政策。

推動綠色經濟上，菅義偉出乎意料承諾日本於2050年達致「碳中和」，當局估計可帶來1.8萬億日圓(約1,320億港元)的經濟效益，而率先開發氫能源車的豐田汽車或成贏家之一。至於企業重組，菅義偉點名地區銀行需進行整合。

然而，上述改革繼續推行與否，要視乎菅義偉能否保住相位，其內閣支持度於去年12月大跌16個百分點，至42%。評級機構惠譽警告，倘支持率持續跌穿30%，菅義偉可能在下次大選前被迫落台，不但改革受阻，日本更可能回到首相之前經常更替的年代，進一步令當地政治陷入停滯不前局面。

上任不久菅義偉旋即面臨重大政治考驗，主要是日本疫情仍未能受控。東京及鄰近地區最近再度宣布進入緊急狀態，雖然限制措施較去年寬鬆，但影響可能纏繞數個月，恐打擊民眾消費信心並拖累企業。更令人憂慮是距離東京奧運會開幕日期只有不足6個月，日本朝野原本寄望該被迫押後舉行一年的盛事，有助振興當地經濟，但以目前形勢來看，情況未許樂觀。

日股其他宏觀負面因素中，以日圓近期升值最引起日本當局的關注。法興在報告中認為，日圓升值是日股主要下行風險，該行指出，儘管日股與日圓的關聯性近年有所下降，但倘日圓急速升值，將令兩者的關聯性回復至高水平。

此外，日本央行未來可能調整資產購買計劃，勢左右日股去向。該行去年3月把每年購入交易所買賣基金(ETF)上限調高一倍至1,150億美元，而去年11月披露持倉規模近4,000億美元，但當局近期吸納量顯著放慢，上月的買入步伐是逾4年來最少，而下一次檢討將於3月進行。

——————

高盛前外籍分析員成幕後軍師

日本首相菅義偉去年上任後，推出改革針對日本企業欠缺生產力的問題，背後推動者其實是高盛前分析員阿特金森(David Atkinson)，他目前是日本經濟策略局8名商界專家當中唯一外籍人士。

55歲的阿特金森自1990年起在日本居住，能說流利日語，更以日文出版12本書。他見證日本經濟由盛轉衰，在上世紀90年代任職高盛時，警告日本銀行體系疲弱拖冧經濟，近年則大力提倡推動旅遊業。

日本政府近期宣布，計劃向合併或發展新業務的中小企業提供最多100萬美元資助，便是阿特金森的建議。

振興中小企十分重要，因為360萬家日本企業中，85%屬小型企業，一般只有數名員工。而據世界銀行數字顯示，面對就業人口老化和萎縮的日本，中小企的員工人均生產力在2019年只有7.857萬美元，較美國低近40%。阿特金森指出，倘勞動生產力沒有提升，日本經濟將會爆煲，並指小型企業一直拖慢日本經濟，因為它們不勇於尋求增長和投資新科技。

阿特金森自4年前開始，每年與菅義偉會晤交流兩次，稱菅氏是他見過所有高級政客中，最注重數字和分析，並會看他的著作。

在去年11月經濟策略局會議上，阿特金森與日本商工會議所(JCCI)會長三村明夫展開辯論，三村稱若按阿特金森提出調高最低工資以迫使企業提升生產力的建議，企業將會破產。但最終，外國人觀點在日本罕有地被採納，菅義偉在公布鼓勵併購政策時稱，日本企業最重要的是提升生產力。

——————

日陷緊急狀態 首季GDP恐縮5%

為控制疫症擴散，日本政府近期宣布進入緊急狀態的範圍，由東京及附近地區擴大至10個都府縣，恐重創日本經濟。有分析認為，即使首相菅義偉早前推出規模7,000億美元刺激方案，亦難阻經濟再次陷入收縮。

伊藤忠研究首席經濟師Atsushi Takeda指出，日本踏入新一年諸事不順，緊急狀態令不但打擊東京及附近地區的經濟活動，亦會影響全國消費情緒和活動。據內閣府2017年數字，東京及鄰近地區佔全國國內生產總值(GDP)約三分之一，若當作一個國家，位列全球第九大經濟體。

巴克萊首席日本經濟學家Ryutaro Kono在近期報告中估計，日本首季GDP以年率計將會收縮5%，倘若緊急狀態令擴大至全國，萎縮幅度將會增加至10%。

不過，現時緊急狀態令只集中限制餐飲和酒吧這些主要感染場所的營業，相信對經濟的衝擊不及去年。瑞銀證券經濟師足立正道預期，日本經濟的收縮幅度將遠低於去年第二季的29.2%，當時商業活動全面停頓，但他仍提到心理的影響難以量度，而可以肯定是日本的復甦速度將進一步慢過其他已發展國家。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020