美股3大指數齊創新高　道指收漲237點

憧憬拜登政府推動1.9萬億美元紓困案，美股周一(8日)齊創收市新高，3大指數均以近全日最高位收市。道指收報31,385點，升237點或0.76%；標指收報3,915點，升28點或0.74%；納指收報13,987點，升131點或0.95%。

對於散戶「挾爆」沽空大戶，美股長期大好友Ed Yardeni表示，這反映聯儲局及財政部放水下，市場流動性過多，散戶炒股只是市場過度投機的其中一個亂象，某程度上是非理性亢奮。

不過，這不代表本輪歷史性升市將告終。他指出，預期疫苗廣泛應用，經濟有望繼續增長，加上聯儲局繼續以寬鬆幣策支持，均推動大市上升；雖然股市估值不低，但在當前利率和通脹低企的情況下，給予標指今年底目標4,300點，明年料續升至4,800點。

摩根士丹利首席美國股票策略師Michael Wilson表示，目前是經濟復甦的早期階段，市場仍處於牛市之中，而且復甦勢頭正在增強。

美國財政部長耶倫在剛過去的周日(7日)稱，如果拜登的1.9萬億美元抗疫紓困刺激計劃中的措施能夠實施，美國可能在2022年恢復充分就業，這一預期比許多現有預期提前2到3年。她又警告稱，如果沒有額外的1.9萬億美元聯邦支持，美國的失業率將在未來幾年居高不下。

大型科技股普遍偏軟，亞馬遜、Facebook、Netflix跌幅介乎0.52%至0.87%。蘋果公司收市微升0.11%。

個股方面，數據分析軟件公司Palantir與國際商業機器(IBM)合作，前者股價周一急升5.97%，收報36.05美元；IBM收報123.61美元，升1.51%。

南非暫停使用阿斯利康的新冠肺炎疫苗，阿斯利康股價仍微升0.19%。

玩具生產商孩之寶上季每股盈利1.27美元，較市場預期高13美仙，收入亦勝預期，反映疫下桌上遊戲和玩具受歡迎，惟股價急跌4.25%，收報93.15美元。