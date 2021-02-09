中國銀河國際：激光雷達迎產業化拐點

目前，大多數自動駕駛的汽車企業基本實現L2級自動駕駛，並開始推出初步具備L3功能的車型。由L2至L3級是重要的轉捩點，標誌着自動駕駛汽車可以進行無人駕駛，相應對環境感知提出更高要求，激光雷達將發揮關鍵作用。根據沙利文的預測和統計，激光雷達在2025年全球市場預測規模達135.4億美元，較2019年可實現64.5%年複合增長，行業市場空間廣闊。

海外Velodyne、Luminar已於2020年通過供殼方式實現上市，Aeva、Innoviz以及Ouster計劃於2021年上市，資產證券化步伐加快，激光雷達的價格不斷下跌，由最初的數萬美元降低至數百美元，如華為發布的車規級96線中長距離激光雷達產品的成本，有望降至200美元。與此同時，愈來愈多激光雷達通過了車規級驗證，下游車企也紛紛宣布將在量產高端車型中搭載激光雷達，我們認為激光雷達產業化進程將迎來實質增長。

技術路線方面，由機械向固態混合、固態發展，MEMS有望最先得到廣泛採用，OPA、FLASH、FMCW發展值得期待。儘管機械式激光雷達探測性能優越、技術成熟，是當前的主流，但其高昂的成本和相對較短的使用壽命令其在車規級量產方面並不具備優勢，低成本、高可靠性的固態化激光雷達是未來趨勢。短期之內，MEMS雷達技術相對成熟，成本可控，最有機會獲客戶廣泛採用。中長期看，OPA、FLASH、FMCW方案技術上更為先進，未來產業化進程取決於技術成熟度與量產能力。

競爭格局方面，海外企業起步較早，內地企業在價格、本地化應用方面具有優勢，隨着大疆、華為等科技巨頭加入，未來競爭更加激烈。國外的激光雷達產業起步較早，Velodyne在機械式雷達方面具有顯著優勢，佔有較大份額；Luminar在MEMS激光雷達方面較為領先，速騰聚創、鐳神智能在機械雷達方面較為領先，並向固態雷達發展，大疆、華為等科技巨頭憑藉在光學電子等領域技術優勢也進入激光雷達領域，未來也有望成為市場重要參與者。

風險方面，我們注意到無人駕駛技術的進展或不及預期，激光雷達的成本下降不及預期，以及技術替代的風險。

我們認為，激光雷達迎來產業化拐點，除了技術路線的選擇，產品迭代能力與商業化量產能力是未來企業突圍的關鍵，建議關注與車企合作緊密，且在車規產品量產方面具備先發優勢的企業，如禾賽科技、速騰聚創、鐳神智能、一徑科技等。

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