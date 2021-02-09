陳正犖：把握亞洲復甦下個機會

亞洲日本以外股市今年初表現樂觀，短短四個多星期升了9%。類似去年情況，隨着冬季疫情回升延續了科技股強勢，北亞地區股票再次帶領升勢。但是內地貨幣政策逐步回歸正常，可能會限制股市短期回報，並推動資金進一步輪轉至周期性行業及市場，我們也留意到區內收息股或提供機會。

內地、南韓和台灣股市今年初繼續領先，這幾個地區出口繼續令市場驚喜，並在去年12月實現了雙位數的增長，這主要受惠於新型號科技產品面世及環球科技產品需求進一步復甦，刺激季節性生產增長。香港股票則得益於與內地互聯互通機制下，南下資金流入破紀錄，推動了H股顯著向上，恒生指數年初至今上漲了8.2%，表現亦於區內跑嬴。

新年後升勢進一步擴大了以科技股為中心的市場估值。台灣和南韓的主要指數已經遠遠領先於盈利復甦。中國A股目前處於較闊的估值區間上方，不過估值趨勢仍然向上，考慮到今年每股盈利增長預測20%，仍未遠離盈利增長的支持。

相比之下，東盟股市則落後。冬季疫情暫緩了依賴旅遊業的東南亞復甦，但不至於在經濟逐步回穩的軌迹脫軌。隨着疫苗推出和即將到來的春天，我們認為，復甦最終可能在今年稍後時間擴大到亞洲服務業，落後的股票市場或追趕上來。

我們又看到亞洲收息股今年呈現上升動力。首先，高股息指數股息率，去年創新高，較投資級別債券收益率高2.4個百分點。對於部分債券投資者而言，可能是換畫的一大正面誘因。第二，疫苗面世及經濟重啟憧憬升溫，市場預計未來幾年，尤其是在2021年，區內企業現金流改善，提高派息的能力和意願也愈來愈大。去年12月以來，派息似乎開始出現回升動力，縱使或受近期疫情限制，但仍然值得關注及受支持。第三，「疫情周期股」中受打擊最嚴重的行業，股息率已升至往績範圍的上方，尤其是房地產股，股息率高達4.8厘，其次是銀行和賭業股，股息率達3.6厘，能源股股息率亦見3.4厘。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖