道指升237點　油價創逾一年高位

●踏入亞洲時段，美匯指數報90.9472；港匯反覆處7.7521；離岸人民幣(CNH)見6.4456；美元兌日圓報105.19；歐元企1.205；英鎊見1.3744。金價升至1,830.56美元。布油升至60.66美元；紐油升破58美元。道指期貨靠穩。

●市場估計蘋果公司(Apple)可能是下一個購買比特幣等加密貨幣的知名公司，刺激比特幣進一步升破4.6萬美元關口。據CryptoCompare的報價，比特幣曾飆逾19%，高見46,745美元，暫於46,000美元上落。

●美國遊戲公司藝電(Electric Arts，EA)周一(8日)宣布，就收購手遊公司Glu Mobile達成協議，作價每股12.5美元，較收市價9.39美元，高逾33%。

●外媒引述消息指，美國外賣平台DoorDash正洽商收購機器人初創公司Chowbotics，後者專注於沙津製作及發展食品工序自動化，其自動化技術能夠生產知名的食品，以減省時間及人力成本。

●道指收報31,385點，升237點或0.76%；標指收報3,915點，升28點或0.74%；納指收報13,987點，升131點或0.95%，3大指數齊創收市新高。

●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報29,336點，升17點。

●即月恒生指數夜期收報29,216點，升46點，低水103點，成交13,557張。

●紐約3月期油收報每桶57.97美元，升1.12美元或1.97%；布蘭特4月期油收報每桶60.56美元，升1.22美元或2.05%。紐油和布油均創自2020年1月以來收市新高。

●美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金(Thomas Barkin)表示，預期短期內物價將會波動，未來恐同時具有通縮和通脹風險，稱他將繼續關注「中期」通脹預期。

●紐約4月期金收報每安士1,834.2美元，升1.17%，連升兩日，自兩個月低位反彈。

●歐洲央行行長拉加德周一(8日)表示，新冠肺炎確診病例再度急增，新冠病毒突變，以及防疫措施趨嚴，均導致今年經濟前景面臨重大下行風險。

●英國富時100指數收報6,523點，升34點或0.53%；法國CAC指數收報5,686點，升26點或0.47%；德國DAX指數收報14,059點，升3點或0.02%。